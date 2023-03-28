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Hayat

İstanbul'a alüvyon zemin uyarısı: Atatürk Havalimanı'ndan denize ulaşan kesimlerde ciddi tehlike var

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binaların birçoğunun sıvılaşma özelliği gösteren zemin üzerinde yapıldığının ortaya çıkmasıyla gözler, İstanbul'daki risk düzeyi yüksek zeminlere çevrildi. Uzmanlar, Atatürk Havalimanı'ndan sonra denize doğru ulaşan kesimlerde alüvyon kalınlığı arttığını ifade ederken deprem anında çok ciddi bir tehlike olabileceğini dile getiriyor.

14:11 . 28/03/2023 Salı
DHA
Atatürk Havalimanı'ndan denize ulaşan kesimlerde ciddi tehlike var.

Atatürk Havalimanı'ndan denize ulaşan kesimlerde ciddi tehlike var.

Son büyük depremlerde en büyük yıkımın sıvılaşma özelliği gösteren zeminlerde meydana gelmesi üzerine gözler, akarsuların sürüklediği kumlu topraklardan oluşan dere yataklarına çevrildi. Olası Marmara depreminden etkilenecek İstanbul'da bulunan çok sayıda dere yatağı ile ilgili ise İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi, Zemin Mekaniği Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Dalğıç'dan dikkat çeken uyarılar geldi. Yüksek konutların yer aldığı; Küçükçekmece, Bağcılar ve Bahçelievler'den geçerek, Bakırköy'den Marmara Denizi'ne dökülen Ayamama Deresi'ni örnek gösteren Dalğıç, yapılaşmanın bulunduğu dere çevresindeki alanlarda deprem riskinin daha yüksek olduğunu söyledi.


Ayamama Deresi çevresindeki zeminin alüvyon özelliği taşıdığını belirten Dalğıç, kuzeyde az olan alüvyonun güneye doğru arttığını, Marmara Denizi'ne yaklaştıkça 30 metre alüvyonun olduğunu açıkladı.

Denize doğru alüvyon kalınlığı artıyor

Prof. Dr. Süleyman Dalğıç, Başakşehir'den güneye doğru alüvyon miktarının 30 metrenin üzerine kadar çıktığını belirterek “Ayamama Deresi üzerindeki ekspres yolu daha önceki dönemlerde dere akar kodunun altında yapılmış. Sonraki yıllarda yol bir buçuk metre yükseltilerek Ayamama Deresi bugünkü haline gelmiş. Deprem ve sel bir anlamda ilişkili." dedi.

Alüvyonun dere yatakları denilen yerlerde bulunduğunu ifade eden Dalğıç, "Dolayısıyla deprem anında bu yumuşak zeminlerin bulunduğu alanlar ciddi zarar görecektir." ifadelerini kullandı.


Alüvyon kuzeyde az ama güneye doğru, Marmara Denizi'ne doğru yaklaştıkça yaklaşık 30 metre gevşek veya yumuşak özellikte bir zemin özelliğine sahip olduğunu ifade eden Dalğıç, "Bunların üzerindeki yapıların tehlike anında zarar görmesi mümkün. Ayamama Deresi'nin kuzey tarafları Başakşehir-İkitelli civarları sağlam kaya ama daha sonraki aşamada dere güneye doğru geldikçe alüvyon kalınlığı artıyor." dedi.


Özellikle Atatürk Havalimanı'ndan sonra denize doğru ulaşan kesimlerde alüvyon kalınlığı arttığını belirten Dalğıç, 30 metrenin üzerine çıktığı için burada deprem anında ciddi tehlike olduğunu vurguladı.
#İstanbul
#Atatürk Havalimanı
#marmara denizi
29 dakika önce
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