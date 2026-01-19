Yeni Şafak
İstanbul'un 25 ilçesinde okullarda başladı: Veliler de dahil edilecek

09:3919/01/2026, Pazartesi
Araştırmalardan elde edilen verilere göre akran zorbalığı her geçen yıl artıyor. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü de bu konuda yeni çalışmalar düzenliyor. İstanbul'un 25 ilçesinde başlayan projeye veliler de dahil olacak.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü akran zorbalığına karşı yeni bir proje hayata geçirdi. 25 ilçedeki okullarda nezaket atölyeleri kuruldu.

NTV'de yer alan ahebre göre, nezaket atölyesi çalışması, ilkokul kademelerinde aktif olarak yapılıyor. Sene sonuna kadar projenin farklı kademelerde de uygulanması hedefleniyor.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, nezaket atölyesi uygulamasının ilkokullarda başladığını; özellikle ikinci dönem için psikolojik sağlamlık, akran nezaketi ve aile yılı çalışmalarını öncelik haline getirdiklerini açıkladı.

Murat Mücahit Yentür, "İstanbul'un resmi, özel tüm okullarında ve tüm kademelerinde bu üç konu üzerinde yoğun bir çaba gerçekleştireceğiz." mesajını verdi.

AİLELERİNDE KATILMASI HEDEFLENİYOR

Nezaket atölyelerinde ilerleyen süreçte ebeveynlerin de dahil edilmesi ve çeşitli başlıklarda bilinçlendirme eğitimleri verilmesi planlanıyor.

