‘İstanbul’un gözü’nden Erdoğan ailesi

İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlük binasındaki VakıfBank Sanat Galerisi, Ara Güler sergisiyle kapılarını açtı. VakıfBank ve Ara Güler Doğuş Sanat ve Müzecilik A.Ş işbirliğiyle düzenlenen ilk serginin açılışını Emine Erdoğan yaptı. Ankara’dan sonra İstanbul’da kapılarını açan VakıfBank Sanat Galerisi’nde VakıfBank koleksiyonunda da üç eseri bulunan usta fotoğrafçı Ara Güler’in İstanbul temalı fotoğrafları yer alıyor. 2018 yılında aramızdan ayrılan ve “İstanbul’un Gözü” olarak da bilinen usta fotoğrafçı Ara Güler’in İstanbul sokaklarını adım adım gezerek fotoğrafladığı İstanbul manzaralarından oluşan sergi bizi dünden bugüne İstanbul’da unutulmaz bir yolculuğa çıkarıyor.

1950’lerin İstanbul’una bir yolculuk

Güler’in karelerinde 1950’lerden günümüze İstanbul’un ara sokaklarında, insan hikayelerinde kaybolurken aynı zamanda VakıfBank’ın farklı yerlerde sürpriz olarak levhaları da karşımıza çıkıyor. Ama asıl sürpriz Ara Güler’in vefatından bir süre önce çektiği bir dizi fotoğraftan yapılmış bir seçki de yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı’nın evinden bir kare

İstanbul’un siyah beyaz hatıra defteri gibi uzanan semtlerinden Kısıklı’ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın evine doğru bir yolculuk yapıyoruz: Usta fotoğrafçının objektifi bu defa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve ailesinin günlük hayatından bir ana çevriliyor. Bu fotoğrafta Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve torunlarıyla birlikte çekilmiş bir kare ilk kez bu sergide gün yüzüne çıkıyor.

Çok saygı duyduğumuz bir insandı

Açılış kurdelesini kesen Emine Erdoğan, Yeni Şafak Pazar’a bu fotoğrafın çekildiği özel anı anlattı: “Sergide de yer alan bu fotoğraf bizim için çok değerli. Kendisi çok saygı duyduğumuz bir insandı. Bizim evimize gelmiş olması bizi çok etkiledi gerçekten. Ondan geriye bize ölmez bir eser kaldı. Bu sergide de o günden güzel bir fotoğraf var. Onun için nasıl bir anlamı vardı bilmiyorum ama bizim için çok büyük bir önemi oldu.”

Erdoğan sergide yer alan İstanbul fotoğrafları arasında gezerken de kendi çocukluk günlerindeki İstanbul’a doğru bir yolculuk yaptığını ve tekrar gözünde pek çok hatıranın canlandığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılış için gönderdiği mesaj ise açılış töreninde katılımcılarla paylaşıldı.

114 siyah beyaz karede İstanbul

Emine Erdoğan, fotoğrafçı Ara Güler’in büyük çoğunluğu siyah beyaz 114 fotoğrafının yer aldığı sergiyi gezerken Doğuş Grubu Sanat Danışmanı Çağla Nezahat Saraç da, Erdoğan’a refakat etti ve sergideki fotoğrafların hikayesini anlattı. Güler’in deklanşöründen çıkan eserler hakkında bilgi alan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve torunlarıyla birlikte yer aldığı kareyi ise bir süre inceledi. Erdoğan, sergiyi gezdikten sonra Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı oyuncularıyla fotoğraf çektirdi. Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih tarafından, Emine Erdoğan’a, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yer aldığı, Ara Güler tarafından çekilen fotoğrafı hediye etti.

İnsana dair hikayeleri ölümsüzleştirdi

Açılışa Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanları, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Politika Kurulu Üyeleri, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, oyuncu Tolga Sarıtaş, iş dünyasının tanınan isimleri, kültür sanat editörleri ve fotoğraf sanatçıları katıldı. Emine Erdoğan, programa ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, “VakıfBank Sanat Galerisi’nin hayırlara vesile olmasını diliyorum. İlk serginin, şehrin belleğini ve insana dair hikâyeleri fotoğraf karelerinde ölümsüzleştiren usta sanatçı Ara Güler’e adanmış olması ise ayrıca kıymetli. Bu vesileyle büyük sanatçıyı rahmetle anıyor, kültür-sanat dünyamıza değer katan tüm kurum ve paydaşlara teşekkür ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

