Hayat İstediği ayakkabıyı almayan babasıyla tartışan Gökdenizden bir haftadır haber alınamıyor
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İstediği ayakkabıyı almayan babasıyla tartışan Gökdeniz’den bir haftadır haber alınamıyor

Gaziantep’te, babasıyla tartıştıktan sonra evi terk eden Gökdeniz’den bir haftadır haber alınamıyor. Ailesi istediği ayakkabıyı almadığı için bir yıldır anne ve babasına küsen Gökdeniz'in kaybolmadan önce tamamen içine kapandığı belirtildi. Oğluna dönmesi için seslenen baba Taşçı, “Gökdeniz oğlum, seni çok seviyorum. Ben sen ne dersen yaparım. Dön gel oğlum evine biran önce” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi İHA
İstediği ayakkabıyı almayan babasıyla tartışan Gökdeniz’den bir haftadır haber alınamıyor
Gökdeniz'in annesi Fatma Taşçı ve babası Yılmaz Taşçı

Gaziantep’te yaşayan 18 yaşındaki Gökdeniz Taşçı, istediği ayakkabıyı almayan ailesiyle bir yıldır küs yaşıyordu. Son günlerde iyice içine kapanan Gökdeniz, en son babasıyla yaşadığı tartışma sonrası evi terk etti. Bir haftadır aramadıkları yer kalmayan gözü yaşlı aile çocuklarının hayatından endişe ediyor.
Oğlunu çok sevdiğini söyleyen baba Yılmaz Taşçı, oğlunun iyiliği için söylediği her şeyi yanlış anladığını söyledi. Baba, "Ben, sen ne dersen yaparım, dön evine" diyerek oğluna seslendi. Oğlunun kendilerine küsmesinin ardından odasına kapandığını ifade eden baba Taşçı, “Bir sene önceye kadar bizi seviyordu, en son bir ayakkabı istedi o ayakkabıyı almadım diye küstü bize, bir yıldan bu yana bizimle konuşmuyordu. Kendini odaya kapattı, çıkıp hiç dolaşmıyor, yemeğini getiriyoruz ayrı yiyor, bizim yanımıza gelmiyor, konuşmuyor bütün zamanını evin içinde odasında geçirdi” dedi.

Gökdeniz Taşçı
Gökdeniz Taşçı

Annesine kızıp kayıplara karıştı bakın nerede bulundu!
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Olay, dün saat 15.00 sıralarında Pamukova ilçesi Kazımiye Mahallesi Bağlar mevkisinde yaşandı.
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Edinilen bilgiye göre 15 yaşındaki H.Ç. isimli genç, annesi Z.T.’nin kendisine ait telefonu elinden almasına kızarak evden ayrıldı.
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Bir süre gençten haber alamayan aile endişelenerek saat 18.00 gibi durumu kolluk kuvvetlerine bildirdi.
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Konunun haber verilmesi üzerine AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri harekete geçti.
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Sakarya AFAD ekipleri 9 kişilik arama kurtarma ekibi ve 2 adet iz takip köpeği, UMKE 7 kişilik arama kurtarma ekibi, jandarmadan ise 8 personelin katılımı ile gerçekleşen arama kurtarma operasyonuna yaklaşık 15 vatandaşta destek verdi.
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Gece saat 01.00 sıralarında yapılan arama çalışmaları sonuç verdi.
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15 yaşındaki H.Ç., evinden yaklaşık 1,5 kilometrelik uzaklıkta bulunan bir kulübenin girişi bölümünde uyurken bulundu.
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Gerekli kontrolleri yapılan genç, sağlık ekipleri tarafından Pamukova Devlet Hastanesine götürüldü.
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Gerekli kontrolleri yapılan genç, sağlık ekipleri tarafından Pamukova Devlet Hastanesine götürüldü.
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Gerekli kontrolleri yapılan genç, sağlık ekipleri tarafından Pamukova Devlet Hastanesine götürüldü.
Annesine kızıp kayıplara karıştı bakın nerede bulundu!
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde annesi telefonu elinden aldı diye kızan 15 yaşındaki genç için AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri, harekete geçti. Yapılan arama faaliyetleri sonrasında kayıp genç kısa süre içerisinde bulundu. Kayıp gencin evinin 1,5 kilometre uzaklığında bulunan kulübe girişinde uyurken bulduğu öğrenildi.


7 GÜNDÜR KAYIP
Tartışma yaşadıkları günü anlatan baba Taşçı, “O gün annesi odasını temizleyeyim dedi o da istemedi. Hep olumsuz şeyler söyledi, ben de ’oğlum, biz sana yardımcı olmaya çalışıyoruz sen bizi anlamıyorsun’ dedim. Kızdı, tartıştık, sonra çekti gitti evden. 7 gün oldu daha dönmedi” ifadelerini kullandı.
'NE DERSEM YAPARIM OĞLUM, DÖN GEL'

Oğluna dönmesi için seslenen baba Taşçı, “Gökdeniz oğlum, ben sana kızdım anlarsın diye ama sen beni yanlış anladın. Ben seni çok seviyorum, ben sen ne dersen yaparım, sana yardımcı olmaya çalışıyorum sen ters anlıyorsun. Dön gel oğlum evine biran önce. Hiç kimseyle bir bağlantı kurmamış, endişeleniyoruz, biran önce gelmesini istiyorum, bulunmasını istiyorum” şeklinde konuştu.
Gözyaşları ile oğlu Gökdeniz’in kıyafetlerini koklayan anne Fatma Taşçı, oğluna, “Sensiz ben yaşayamıyorum, keşke beni öldüreydin de gitmeyeydin” diyerek seslendi. Anne Taşçı, oğlunun yanına iki gömlek ve bir kapüşonlu hırka alarak evden çıktığını kaydetti.
Çocuklarının bulunması için kayıp bildiriminde bulunan aile şimdi Gökdeniz’den gelecek güzel haberi bekliyor.

Oğlunun davranışlarından şüphelenen anne gitara kamera yerleştirdi: Gerçeği öğrenince şoke oldu
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Antalya'da yaşayan iş insanı M.M., 4 ay önce oğlu Y.M.'nin hem agresifleştiğini hem de içine kapandığını fark etti. Günün büyük bir bölümünü uyuyarak geçiren oğlu ile konuşmak isteyen M.M., tatmin edici cevaplar alamayınca ilginç bir yönteme başvurdu.
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Oğlunun gitarına gizli kamera yerleştiren M.M., böylece 18 yaşındaki Y.M.'nin uyuşturucu kullandığını tespit etti. Oğlunun itirazlarına karşın görüntüleri izleten M.M., çözüm için uzmanlara başvurdu. Uzmanların tavsiyesiyle oğlunu bulunduğu ortamlardan uzaklaştıran anne M.M., oğlunun artık uyuşturucu kullanmadığını söyledi.
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Y.M.'nin, yakın arkadaşının doğum günü partisine gittiğinde, arkadaşlarının 'Bak çok güzel bir sigara' diyerek birkaç defa uyuşturucu verdiğini anlatan M.M. Oğlum o günden sonra gizli gizli uyuşturucu maddeden alıp odasında içmeye başlamış. 4 ay boyunca içmiş. Fark ettim ama konduramadım. Sonrasında odasındaki gitarın içine yerleştirdiğim kameradan tespit ettim. Çok üzüldüm ama hemen o ortamdan uzaklaştırdım. Zaten oğlumla arkadaş gibiyim. Ona yanlış yaptığını anlattım. Kurtardım diye konuştu.
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Y.M. de erkenden uyuşturucudan uzaklaştığı için şanslı olduğunu söyledi. Uyuşturucu madde bağımlılığının başladığını ve krizler geçirdiğini belirten Y.M. İstediğim an uyuşturucuya ulaşabiliyordum. Sonra annem durumu fark etmiş. Gitarımın içine kamera yerleştirmiş ve beni sürekli izlemiş. Buna çok şaşırdım. Şimdilerde aklıma bile gelmiyor dedi.
Oğlunun davranışlarından şüphelenen anne gitara kamera yerleştirdi: Gerçeği öğrenince şoke oldu
Antalya'da oğlunun hareketlerinden şüphelenen 45 yaşındaki anne, 18 yaşındaki oğlunun gitarının içine kamera yerleştirince gerçeği öğrendi.


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