Hayat İyi ki vardın Eren ve Ferhat
SİNEMA

İyi ki vardın Eren ve Ferhat

Şehit Eren Bülbül'ün hikayesi beyazperdede... Maçka’da teröristlerin yerini görevlilere gösterdikten sonra Astsubay Ferhat Gedik ile beraber şehit edilen Eren’in duygulu hikayesi TRT yapımı olarak sinemalardaki yerini aldı. Özer Feyzioğlu’nun yönettiği filmi Ayla ve Müslüm’ün yapımcısı Mustafa Uslu hayata geçirdi. Duygulu ve gişede karşılığını bulacak bir çalışma...

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Abdulhamit Güler Yeni Şafak
​İyi ki vardın Eren ve Ferhat​
TRT Ortak Yapımı “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filminin galasına Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Erdoğan, filmi şehit Eren Bülbül’ün annesi ve Ferhat Gedik’in eşi ile birlikte izledi.

Eren Bülbül’ün hikayesini artık bilmeyen yoktur. Sosyal medya ve yeni iletişim kanalları sayesinde Türkiye onu tanıdı. 2017’de, “Biri de çıkıp demiyoki Eren iyiki varsın :(“ şeklindeki paylaşımından günler sonra Trabzon’un Maçka ilçesinde teröristler tarafından şehit edilmişti. O esnada Eren’i korumaya çalışan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik de beraberinde şehit olmuştu. PKK’lı teröristlerin Karadeniz’de yer edinmeye çalışması ve buna müsaade etmeyen yöre halkı ile yıllardır terörle mücadele eden Ferhat Gedik’in yaşamının bir kesiti beyazperdeye çıktı.

Eren Bülbül
Eren Bülbül

TRT’nin yapımcısı olduğu, Özer Feyzioğlu’nun yönettiği filmde Ayla, Müslüm ve Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu gibi filmlerle tanıdığımız yapımcı Mustafa Uslu imzası da var... Topluma mal olmuş şahsiyetlerin biyografi nitelikli filmlerini yaparak sinemamızda yeni bir damar açan Mustafa Uslu, diğer filmlerinde olduğu gibi hedef kitlesine gişeyi yerleştirerek yola çıkmış. Eren Bülbül’ün duygulu hikayesini daha çok kişiye ulaştırma adına yola çıkan TRT de bu hedefine ulaşmış gibi görünüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filminin galasına katıldı
FOTOĞRAF 6
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Trabzon'un Maçka ilçesinde terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in hayatlarının konu edinildiği TRT Ortak Yapımı “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filminin galası bu akşam yapıldı.
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Filmin galasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan filmi, şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül ile birlikte izledi.
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“Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filmi, Eren Bülbül’ün doğum günü olan 1 Ocak 2022 tarihinde vizyonda seyircisi ile buluşacak.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filminin galasına katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminin galasına katıldı. Erdoğan, filmi Şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül ile birlikte izledi. Film, Eren Bülbül'ün doğum günü olan 1 Ocak 2022 tarihinde vizyona girecek.

  • Filmi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı galasında izledik. Elbette böyle bir filmin galasının Külliye’de yapılması manidar. Mesaj net, alan alır. TRT’nin kurumsal gücü ve yapımcı Mustafa Uslu’nun son dönem tecrübesi ile gişeye hitap eden ve tahminen izleyiciden de ilgi görecek olan film, küresel dokusu da olan bir kesişme hikayesi etrafında seyrediyor. Terör örgütlerinin küresel ağabeyi ve mihmandarı olan malum ülkenin adının geçtiği ve bayrağının da gösterildiği filmin hikayesi, Eren Bülbül’ün doğduğu gün Asya’nın uzak bir bölgesinde üretilen bir kurşunun dünyanın başka bir coğrafyasında hayat almak için yola çıkmasıyla başlıyor. Aynı dönemde Astsubay Ferhat Gedik’in terörle mücadele ederken yaşadıkları da paralel kurgu ile perdeye yansıtılıyor. Kurgu, 15 yıl sonra Maçka’da yaşanan şehadet ile son buluyor.

Filmin başrollerinde yer alan İsmail Hacıoğlu ile ilk kez kamera karşısına geçen genç oyuncu Rahmen Başel’in performansları başarılı. Genel olarak oyunculuk filmi sürükleyen bir etken...

KÜRESEL MERMİ VE MAÇKA’DA KESİŞME

Kesişme fikri başarılı bir hikaye dinamiği ortaya çıkarmış. 3 farklı akış ile Eren’in hikayesinin Eren’den ibaret olmadığı ve dünyanın farklı yerlerinde benzer şeyler yaşandığı, bunun müsebbiplerinin de küresel güçler olduğu vurgulanıyor. Elbette bazı dezavantajlar kendisini gösteriyor. Çok fazla şeyi anlatabilmek, bunu izlenilir kılmak, hassas bir konu olan terör ve şehadet meselesini de hakkıyla verebilmek kolay olmuyor. Film sık sık bu kalabalığın ortasında hikaye akışından ziyade pasajlar,m kolajlar silsilesine dönüşüyor. Son yarım saati olgunlaşan hikaye öncesinde sıkça patinaj yapıyor. Akıcı olması adına fazlasıyla hızlı geçişler kullanılıyor ve bol müzik kullanımı ile klipler haline dönüyor. Teknik olarak kusuru olmayan filmde kusursuz tekniğin kusuru göze çarpıyor. Elbette gişeyi hedefleyen bir filmin bu yolu tercih etmesi normal. Daha çok kişiye ulaşma hedefine ulaşacaktır da...

"Kesişme; İyi ki Varsın Eren" 1 Ocak'ta vizyona giriyor
HAYAT
"Kesişme; İyi ki Varsın Eren" 1 Ocak'ta vizyona giriyor

  • Filmde Eren Bülbül’ün ailesinin hikayesi de anlatılırken ‘fakirlik’ meselesi fazlasıyla vurgulanıyor ve açıkçası rahatsız ediyor. Bir dilim ekmeğin 7-8 çocuk arasında bölüşülmesi dramatik olarak vurucu olsa da sahiciliği zedeleyen, filmin esas meselesini saptıran bir hal halini alıyor.

Eren’ler, Ferhat’lar iyi ki var

Bazı dezavantajları ve gişe matematiğinin getirdiği unsurları not ettikten sonra filmin misyonuna vurgu yapmak gerek. Eren Bülbül, terörle mücadele meselesi ve özellikle Karadeniz insanı açısından manzaranın fotoğrafını çekmesi bakımından mühim. “İyi ki varsın Eren” sloganının dillere pelesenk olması, Eren’in şahsının çok ötesinde terör meselesine karşı sivil duruşun ve cesaretin altının çizilmesi önemli. Eren’e, Ferhat Gedik’e, ailelerine ve daha binlercesine minnet borçluyuz. Eren iyi ki vardı... Ferhat Gedik iyi ki vardı. Eren’ler ve Ferhat’lar iyi ki var...

Şehit Eren Bülbül'ün annesinden yürek burkan sözler: Filmi izlemek zor olacak ama dirayetli duracağım
FOTOĞRAF 13
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Maçka ilçesinde, 11 Ağustos 2017'de, PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine evi gösteren Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit oldu.
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Sosyal medyadaki hesabında 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' paylaşımının ortaya çıkmasıyla Türkiye’yi hüzne boğan Eren Bülbül ile Ferhat Gedik’in hayatları, ‘Kesişme; İyi ki Varsın Eren’ filmi ile beyaz perdeye aktarıldı.
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Eren Bülbül’ü hemşehrisi Rahman Beşel, annesi Ayşe Bülbül’ü oyuncu Mutlu Nur, şehit Ferhat Gedik'i de oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun canlandırdığı film, çekimlerin tamamlanmasıyla Eren Bülbül'ün doğum günü olan 1 Ocak'ta vizyona girecek. Gala için Bülbül ailesi ise Ankara’ya davet edildi.
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‘EREN’İME ÇOK BENZİYORDU’<br><br>Eren’in hayatını canlandıran oyuncunun oğluna çok benzediğini anlatan anne Ayşe Bülbül, “Eren’in filminin çekimi buralarda yapıldı. Biz filmde oynamadık ama bizim hayatımızı canlandırdılar. Eren’in doğum sahnesinden 15 yaşına kadar olan sürecini onlar canlandırırken izledim.
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Bazen gözyaşı döktüm bazen ‘Yeter bu ağlamak’ dedim, oturdum izledim. Eren’in çocukluğunu canlandıran ve Eren’in şehit edildiği yaşlarını canlandıran çocuklar evladıma çok benziyordu ama sırtındaki sepetinde odunları ile onu canlandıran küçük bir çocuk vardı. O benim Eren’ime çok benziyordu ama ne olursa olsun kendi evladımın kokusunu, kendi evladımın sıcaklığını onlardan almam mümkün değil. Film çekilirken burada sanki benim evlatlarımmış gibi onlarla ilgilendim” diye konuştu.
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‘FİLMİ İZLEMEK ÇOK ZOR OLACAK’<br><br><br>Eren’in doğum günü olan 1 Ocak’ta gösterime girecek filmin oğlunun anısına güzel hediye olduğunu söyleyen Bülbül, “Allah razı olsun evladımı unutmayanlardan. Burada oynayanlar bizim hayatımızı oynadı; evladımın çile dolu, yokluk içindeki hayatını oynadı. O filmi izlemek çok zor olacak benim için ama dirayetli olacağım.
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Eren’e ben 15 yaşına kadar yokluk yüzünden doğum günü kutlayamadım. Ona pasta alıp şarkılar eşliğinde mum üfletemedim. Şimdi ise Eren’in doğum gününde onun anısına çekilen film oynatılacak.
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Gala için Ankara’ya davet edildim. Şimdi oraya gideceğim kızlarımla. Evladımın anılması, unutulmaması çok güzel bir duygu ama ne olursa olsun yanımda evladım yok.
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Filmden sahneleri bana gösterdiler ama yüreğim dayanmıyor. Eren’in karpuz yediği bir bölümü gördüm. Eren’imin karpuz yemesi gözümde canlandı.
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Eren yevmiyeye gittiğinde orada karpuz vermişlerdi ona. Toplumda içini yedi, döndü kenara kabuk kısmını yedi. Tekrar çocuğumun yaşadığı o yoksulluğu görmek çok zor olacak ama gidip galaya katılacağım” dedi.
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Şehit Eren Bülbül'ün annesinden yürek burkan sözler: Filmi izlemek zor olacak ama dirayetli duracağım
Trabzon'un Maçka ilçesinde, 2017'de PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateş sonucu şehit olan Eren Bülbül (15) ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşam öyküsünü anlatan 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmi, Eren Bülbül'ün doğum günü olan 1 Ocak'ta vizyona girecek. Filmin galası için Ankara'da düzenlenen programa davet edilen Ayşe Bülbül, “Burada oynayanlar, bizim hayatımızı oynadı; evladımın çile dolu, yokluk içindeki hayatını oynadı. Filmden sahneleri bana gösterdiler ama yüreğim dayanmıyor. Filmi izlemek çok zor olacak benim için ama dirayetli olacağım” dedi.

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