​İyi ki vardın Eren ve Ferhat​

TRT Ortak Yapımı “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filminin galasına Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Erdoğan, filmi şehit Eren Bülbül’ün annesi ve Ferhat Gedik’in eşi ile birlikte izledi.

Eren Bülbül’ün hikayesini artık bilmeyen yoktur. Sosyal medya ve yeni iletişim kanalları sayesinde Türkiye onu tanıdı. 2017’de, “Biri de çıkıp demiyoki Eren iyiki varsın :(“ şeklindeki paylaşımından günler sonra Trabzon’un Maçka ilçesinde teröristler tarafından şehit edilmişti. O esnada Eren’i korumaya çalışan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik de beraberinde şehit olmuştu. PKK’lı teröristlerin Karadeniz’de yer edinmeye çalışması ve buna müsaade etmeyen yöre halkı ile yıllardır terörle mücadele eden Ferhat Gedik’in yaşamının bir kesiti beyazperdeye çıktı.

Eren Bülbül

TRT’nin yapımcısı olduğu, Özer Feyzioğlu’nun yönettiği filmde Ayla, Müslüm ve Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu gibi filmlerle tanıdığımız yapımcı Mustafa Uslu imzası da var... Topluma mal olmuş şahsiyetlerin biyografi nitelikli filmlerini yaparak sinemamızda yeni bir damar açan Mustafa Uslu, diğer filmlerinde olduğu gibi hedef kitlesine gişeyi yerleştirerek yola çıkmış. Eren Bülbül’ün duygulu hikayesini daha çok kişiye ulaştırma adına yola çıkan TRT de bu hedefine ulaşmış gibi görünüyor.

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FOTOĞRAF 6 Trabzon'un Maçka ilçesinde terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in hayatlarının konu edinildiği TRT Ortak Yapımı “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filminin galası bu akşam yapıldı. Filmin galasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan filmi, şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül ile birlikte izledi. “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filmi, Eren Bülbül’ün doğum günü olan 1 Ocak 2022 tarihinde vizyonda seyircisi ile buluşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filminin galasına katıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminin galasına katıldı. Erdoğan, filmi Şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül ile birlikte izledi. Film, Eren Bülbül'ün doğum günü olan 1 Ocak 2022 tarihinde vizyona girecek.

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Filmi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı galasında izledik. Elbette böyle bir filmin galasının Külliye’de yapılması manidar. Mesaj net, alan alır. TRT’nin kurumsal gücü ve yapımcı Mustafa Uslu’nun son dönem tecrübesi ile gişeye hitap eden ve tahminen izleyiciden de ilgi görecek olan film, küresel dokusu da olan bir kesişme hikayesi etrafında seyrediyor. Terör örgütlerinin küresel ağabeyi ve mihmandarı olan malum ülkenin adının geçtiği ve bayrağının da gösterildiği filmin hikayesi, Eren Bülbül’ün doğduğu gün Asya’nın uzak bir bölgesinde üretilen bir kurşunun dünyanın başka bir coğrafyasında hayat almak için yola çıkmasıyla başlıyor. Aynı dönemde Astsubay Ferhat Gedik’in terörle mücadele ederken yaşadıkları da paralel kurgu ile perdeye yansıtılıyor. Kurgu, 15 yıl sonra Maçka’da yaşanan şehadet ile son buluyor.

Filmin başrollerinde yer alan İsmail Hacıoğlu ile ilk kez kamera karşısına geçen genç oyuncu Rahmen Başel’in performansları başarılı. Genel olarak oyunculuk filmi sürükleyen bir etken...

KÜRESEL MERMİ VE MAÇKA’DA KESİŞME

Kesişme fikri başarılı bir hikaye dinamiği ortaya çıkarmış. 3 farklı akış ile Eren’in hikayesinin Eren’den ibaret olmadığı ve dünyanın farklı yerlerinde benzer şeyler yaşandığı, bunun müsebbiplerinin de küresel güçler olduğu vurgulanıyor. Elbette bazı dezavantajlar kendisini gösteriyor. Çok fazla şeyi anlatabilmek, bunu izlenilir kılmak, hassas bir konu olan terör ve şehadet meselesini de hakkıyla verebilmek kolay olmuyor. Film sık sık bu kalabalığın ortasında hikaye akışından ziyade pasajlar,m kolajlar silsilesine dönüşüyor. Son yarım saati olgunlaşan hikaye öncesinde sıkça patinaj yapıyor. Akıcı olması adına fazlasıyla hızlı geçişler kullanılıyor ve bol müzik kullanımı ile klipler haline dönüyor. Teknik olarak kusuru olmayan filmde kusursuz tekniğin kusuru göze çarpıyor. Elbette gişeyi hedefleyen bir filmin bu yolu tercih etmesi normal. Daha çok kişiye ulaşma hedefine ulaşacaktır da...

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HAYAT "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" 1 Ocak'ta vizyona giriyor

Filmde Eren Bülbül’ün ailesinin hikayesi de anlatılırken ‘fakirlik’ meselesi fazlasıyla vurgulanıyor ve açıkçası rahatsız ediyor. Bir dilim ekmeğin 7-8 çocuk arasında bölüşülmesi dramatik olarak vurucu olsa da sahiciliği zedeleyen, filmin esas meselesini saptıran bir hal halini alıyor.

Eren’ler, Ferhat’lar iyi ki var

Bazı dezavantajları ve gişe matematiğinin getirdiği unsurları not ettikten sonra filmin misyonuna vurgu yapmak gerek. Eren Bülbül, terörle mücadele meselesi ve özellikle Karadeniz insanı açısından manzaranın fotoğrafını çekmesi bakımından mühim. “İyi ki varsın Eren” sloganının dillere pelesenk olması, Eren’in şahsının çok ötesinde terör meselesine karşı sivil duruşun ve cesaretin altının çizilmesi önemli. Eren’e, Ferhat Gedik’e, ailelerine ve daha binlercesine minnet borçluyuz. Eren iyi ki vardı... Ferhat Gedik iyi ki vardı. Eren’ler ve Ferhat’lar iyi ki var...