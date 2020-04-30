İyilik ertelenmez: Türkiye’de bir ilk online kermes

Toplumun ihtiyaç duyulan her alanında gerçekleştirdiği yardım faaliyetleriyle bugüne kadar pek çok projeye imza atan ÇABA Derneği’nin gelenekselleşen kermes etkinliği bu yıl tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Hepsiburada iş birliğinde online olarak gerçekleştirilecek.

Yıl sonuna kadar satışta olacak

ÇABA Derneği Geleneksel Alışveriş Şenliği, 2 Mayıs itibarıyla Türkiye’nin lider e-ticaret platformu Hepsiburada’da “ÇabaBurada” adıyla açılacak mağazada gerçekleştirilecek. Özel tasarımcı, marka ve ürünleri yıl sonuna kadar satışta olacak.

İyilik ertelenmez

İş birliğiyle ilgili görüşlerini paylaşan ÇABA Başkanı Eda Kosif, “Bir ilke imza atmak kadar, başladığımız projelerimize kaldığımız yerden devam edebilecek olmak da bizi çok mutlu ediyor. İyilik ertelenmez ve ertelenmemeli bu projeyle çok daha geniş kitlelere hitap etme şansımız olacak. Katılımın ve desteğin çok yoğun olacağını düşünüyorum” dedi.

Her sene baharı birlikte karşılayan ÇABA Derneği gönüllüleri bu kez online olarak çocuklar için Çaba’layacak.

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