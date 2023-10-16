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Hayat

İyilik için koştular

Otizmli çocukların eğitimi için 26 ülkeden 2 bin 609 sporcu koştu. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı’nın (SOBE) sosyal sorumluluk partneri olduğu ‘2. Uluslararası Konya Yarı Maratonu’ dün yapıldı. Renkli anların yaşandığı maratondan elde edilen tüm gelirler SOBE Vakfı’na bağışlandı.

Haber Merkezi
04:00 . 16/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Otizmli çocukların eğitimi için 26 ülkeden 2 bin 609 sporcu koştu.

Otizmli çocukların eğitimi için 26 ülkeden 2 bin 609 sporcu koştu.

Otizmli çocukların eğitimi için 26 ülkeden 2 bin 609 sporcu koştu. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı’nın (SOBE) sosyal sorumluluk partneri olduğu ‘2. Uluslararası Konya Yarı Maratonu’ dün yapıldı. Renkli anların yaşandığı maratondan elde edilen tüm gelirler SOBE Vakfı’na bağışlandı. 3 farklı kategoride gerçekleşen maratonda sporcular 21 kilometrelik yarı maratonu ve 10 kilometre koşularında kıyasıya yarıştı.

ŞAMPİYON METE GAZOZ DA KOŞTU

Olimpiyat ve dünya şampiyonu milli okçu Mete Gazoz da maratonda otizmli çocuklar için iyiliğe koştu. Maratona katılan 9 bini aşkın kişi hem keyifli vakit geçirdi hem de otizm farkındalığına destek oldu. Maratonun en özel anlarından biri de SOBE Vakfı’ndan eğitim alan Eren ve Furkan’ın 10 kilometrelik parkuru antrenörleriyle birlikte başarıyla tamamlamaları oldu. Ödül töreninde tüm otizmli öğrenciler sahneye davet edilerek tebrik edildi.

Koşu esnasında bazı vatandaşlar ellerinde Filistin bayrağı ile koştu. Koşuya, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, SOBE Vakfı Başkanı Mustafa Ak gibi isimler katıldı.





#Konya Büyükşehir Belediyesi
#Otizm
#SOBE
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