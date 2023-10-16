İyilik için koştular

Otizmli çocukların eğitimi için 26 ülkeden 2 bin 609 sporcu koştu. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı’nın (SOBE) sosyal sorumluluk partneri olduğu ‘2. Uluslararası Konya Yarı Maratonu’ dün yapıldı. Renkli anların yaşandığı maratondan elde edilen tüm gelirler SOBE Vakfı’na bağışlandı. 3 farklı kategoride gerçekleşen maratonda sporcular 21 kilometrelik yarı maratonu ve 10 kilometre koşularında kıyasıya yarıştı.

Olimpiyat ve dünya şampiyonu milli okçu Mete Gazoz da maratonda otizmli çocuklar için iyiliğe koştu. Maratona katılan 9 bini aşkın kişi hem keyifli vakit geçirdi hem de otizm farkındalığına destek oldu. Maratonun en özel anlarından biri de SOBE Vakfı’ndan eğitim alan Eren ve Furkan’ın 10 kilometrelik parkuru antrenörleriyle birlikte başarıyla tamamlamaları oldu. Ödül töreninde tüm otizmli öğrenciler sahneye davet edilerek tebrik edildi.