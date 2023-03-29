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Hayat

İzmirli muhalif kadın AK Partilileri kentten kovdu: Buradan gidin burası Atatürkçülerin

İzmir'de yapılan bir sokak röportajında skandal anlar yaşandı. AK Partililerin İzmir'de yaşamaması gerektiğini söyleyen muhalif bir kadın, "AK Partililerin İzmir'de işi yok. Burası Atatürkçülerin." dedi. Muhalif kadın, bir vatandaşın "Biz bu vatanın evlatları değil miyiz?" tepkisine "O zaman AK Partili olmayacaksın." sözleriyle cevap verdi.

16:54 . 29/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İzmirli kadın AK Partilileri kentten kovdu.

İzmirli kadın AK Partilileri kentten kovdu.

İzmir'de kalabalık bir meydanda yapılan sokak röportajında, bir kadının kullandığı ifadeler büyük tepki çekti. Muhalif kadın, kendisine uzatılan mikrofona AK Partililerin İzmir'de yaşamaması gerektiğini söyledi.

Muhalif kadından skandal sözler: O zaman AK Partili olmayacaksın

Muhalif kadın, bir vatandaşın
"Biz bu vatanın evlatları değil miyiz?" tepkisine "O zaman AK Partili olmayacaksın."
sözleriyle cevap verdi.




#İzmir
#sokak röportajı
#ak parti
1 saat önce
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