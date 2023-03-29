İzmirli muhalif kadın AK Partilileri kentten kovdu: Buradan gidin burası Atatürkçülerin

İzmirli kadın AK Partilileri kentten kovdu.
İzmir'de kalabalık bir meydanda yapılan sokak röportajında, bir kadının kullandığı ifadeler büyük tepki çekti. Muhalif kadın, kendisine uzatılan mikrofona AK Partililerin İzmir'de yaşamaması gerektiğini söyledi.
Muhalif kadından skandal sözler: O zaman AK Partili olmayacaksın
Muhalif kadından skandal sözler: O zaman AK Partili olmayacaksın
Muhalif kadın, bir vatandaşın
"Biz bu vatanın evlatları değil miyiz?" tepkisine "O zaman AK Partili olmayacaksın."
sözleriyle cevap verdi.
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1 saat önce