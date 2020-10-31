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Hayat Unutulmaz karakter James Bondı canlandıran ünlü aktör Connery hayatını kaybetti
AKTÜEL

James Bond’ı canlandıran ünlü aktör Connery

Unutulmaz karakter James Bond’ı canlandıran ünlü aktör Connery hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü İskoç aktör Sean Connery’nin hayatını kaybettiği bildirildi. 90 yaşındaki Connery, beyaz perdede James Bond’a ilk kez hayat veren isim olarak biliniyordu.

Haber Merkezi İHA
James Bond karakteri ile 90 yaşındaki Connery
James Bond karakteri ile 90 yaşındaki Connery

James Bond’a ilk kez hayat veren dünyaca ünlü aktör Sean Connery 90 yaşında hayatını kaybetti.

Oyunculuk kariyeri onlarca yıldır süren Connery, The Untouchables filmindeki İrlandalı polis rolüyle 1988’de Oscar kazanmıştı.

James Bond filminin laneti sürüyor
AKTÜEL
James Bond filminin laneti sürüyor

Ünlü aktörün oğlu Jason Connery yaptığı açıklamada, aktör Sean’ın Bahamalar’da "bir süredir hasta olduğunu" belirtti.

Connery, 90 yaşında hayata veda etti.

Jason Connery, "Babamı tanıyan ve seven herkes için üzücü bir gün" dedi. Connery, 7 kez "007" filminde başrolü üstlenmişti.

2000 yılında Kraliçe Elizabeth tarafından şövalye ilan edilerek "Sir" unvanını alan Connery, Ağustos ayında 90. yaşına girmişti.

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