Kabe bu yıl ‘kadınların’

İki yıldır pandemi nedeniyle yapılamayan hac ibadeti bu yıl yeniden geniş güvenlik tedbirleri etrafında başladı. Her yıl ortalama 4 milyon hacı adayının geldiği Mekke’ye bu yıl yalnızca 1 milyon 200 bin hacı adayı kabul edildi. Yaş sınırlaması nedeniyle 65 yaş üstü hacılar kabul edilmedi. Bu da Kabe’deki hacı adaylarının çehresini geçen yıllara göre gençleştirdi.

KADIN HACI ADAYLARIMIZ FAZLA

2019 yılında olduğu gibi bu yıl da Türk hacı adayları arasında kadınlar çoğunlukta. Ancak 2019 yılında yüzde 55 olan kadın hacı oranı bu yıl uygulanan 65 yaş sınırlamasına rağmen yine yüzde 55 olarak kaldı. Diyanet yetkililerinin verdiği bilgiye göre bu yılki 33 bin 770 bin Türk hacı adayının 18 bin 851’ini kadınlar, 14 bin 919 bini ise erkekler oluşturuyor. Son yıllarda hac yolculuklarının uçakla yapılması, konaklanan mekanların güvenliği, Suud yetkililerinin yalnız gelen kadınlara yönelik prosedürlerinde yaptıkları değişiklikler ve kadınların ekonomik olarak geçmiş yıllara oranla daha da güçlenmesi kadın hacı aday sayısını artıran en önemli sebepler arasında görülüyor.

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GİRİŞ SAATLERİ SINIRLI

Suud yetkililerin pandemi nedeniyle uyguladığı birtakım kısıtlamalar ise Kabe’de kadın hacı adaylarının ibadetini kolaylaştırmaya yaradı. Kabe’nin tavaf yapılan ilk katına tedbirler çerçevesinde belli sayıda hacı adayı kabul ediliyor. Yalnızca ihramlı erkekler ve kadınlar Kabe’nin bu katında ibadet edebiliyor ve Kabe’ye giriş saatleri sınırlı tutuluyor.

TÜRK KAFİLESİ ULAŞTI

Diğer katlarındaki tavaf alanlarında erkek ağırlıklı hacılar tavaflarını tamamlarken Kabe’nin ilk katında dünyanın dört bir yanından gelmiş kadınların rengarenk görüntüsü dikkat çekiyor. Bu arada Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Medine’deki hacıların da Mekke’ye intikalinin sağlanmasıyla Türkiye’den gelen tüm kafilenin kutsal topraklara gelişi tamamlandı.

Cebel-i Rahme ziyaret edildi

Mekke’nin 25 kilometre doğusunda, ova görünüşünde 14 kilometrekarelik bir alana sahip Arafat’ın kuzey kesiminde, Hazreti Adem ile Hazreti Havva’nın yeryüzünde buluştuğu yer olan Cebel-i Rahme bulunuyor. Hacı adayları, Arafat ve Müzdelife’de vakfe için gidecekleri alan ile bayramda Mina bölgesinde şeytan taşlayacakları mekanları geziyor.

196 irşad görevlisi var

Diyanet yetkililerinin verdiği bilgiye göre 196 kadın irşad görevlisi bu yıl hazır bulundu. Her kafilede bir kadın görevli yer alıyor ve gün boyu kadın hacı adaylarına ibadetleri konusunda bilgilendiriyor.

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Kabe

Kabe örtüsü 30 Temmuz’da değişecek

Her yıl hac döneminde 9 Zilhicce’de Kurban Bayramı Arefe günü hacı adayları Arafat’a çıkınca değiştirilen Kabe’nin örtüsü, bu yıl 20 gün sonraya 30 Temmuz’a (1 Muharrem) alındı. Hac zamanı, Kabe örtüsü silinirken görülmüş ve dikkat çekmişti. Normal şartlarda Hacı adayları bulunduğu dönemde ipek ile özel dokunan üzerinde ayeti kerimeler olan örtüye dokunulmuyordu.

FOTOĞRAF 16 Dünyanın dört bir yanından Suudi Arabistan'ın Mekke kentindeki kutsal topraklara gelen Müslümanlar, Hac farizasını yerine getirmek için ibadetlerine devam ediyor. Namazı Harem-i Şerif'te (Mescid-i Haram) kılan Müslümanlar, Kabe'de tavaf edip dua etti. Mekke'ye ulaşan hacı adayları ibadetlerini sürdürüyor Dünyanın dört bir yanından Suudi Arabistan'ın Mekke kentindeki kutsal topraklara gelen Müslümanlar, Hac farizasını yerine getirmek için ibadetlerine devam ediyor. Namazı Harem-i Şerif'te (Mescid-i Haram) kılan Müslümanlar, Kabe'de tavaf edip dua etti.

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FOTOĞRAF 33 Birçok farklı ülkeden aileleriyle birlikte gelen çocuklar, Mekke'de ibadetlerini yerine getiren ebeveynlerine eşlik ediyor.<br> Kimileri annesinin kucağında, babasının omzunda, kimileri ise ihramlarıyla yürüyerek Mescid-i Haram içerisinde tavaf ederken görülüyor.<br> Minikler, sevimli hareketleriyle Kabe'deki hacıların neşe kaynağı oluyor. Kabe'nin minik hacı adayları Dünyanın dört bir yanından Suudi Arabistan'ın Mekke kentindeki kutsal topraklara gelen Müslümanlar, hac farizasını yerine getirmek için ibadetlerine devam ediyor.





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