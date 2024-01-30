KADEM Başkanı Gümrükçüoğlu: 5 bin 700 depremzede kadına destek olduk

Gümrükçüoğlu, "KADEM tarafından deprem bölgesine 12 milyon liraya yakın ayni yardım yapıldı. Devletin de pek çok desteği oldu. Bu sebeple kısa sürede çadır kentler, konteyner kente döndü" dedi. Depremin üçüncü haftasında Kadın Destek Merkezini kurduklarını hatırlatan Gümrükçüoğlu, depremzede kadınların talepleri doğrultusunda kurslar açarak, etkinlikler organize ederek, ihtiyaçların karşılanması için gayret sarf ettiklerini dile getirdi. Gümrükçüoğlu, Kahramanmaraş'ta 271 kadının açılan atölyelerden ve kurslardan destek aldığını, 6 Şubat'tan bugüne ise 5 bin 700'ün üzerinde kadına destek verildiğini belirtti.