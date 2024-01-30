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KADEM Başkanı Gümrükçüoğlu: 5 bin 700 depremzede kadına destek olduk

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Kahramanmaraş'ta oluşturulan Kadın Destek Merkezi'nde depremzede kadınlarla bir araya geldi.

10:56 - 30/01/2024 Salı
Güncelleme: 11:46 - 30/01/2024 Salı
Yeni Şafak
KADEM Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, 6 Şubat'tan bugüne 5 bin 700'ün üzerinde kadına destek verildiğini söyledi.
KADEM Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, 6 Şubat'tan bugüne 5 bin 700'ün üzerinde kadına destek verildiğini söyledi.

BAYKAR Konteyner Kent'teki Kadın Destek Merkezi'nde, depremzede kadınlarla buluşan Gümrükçüoğlu, buradaki konuşmasında, akaryakıttan barınmaya, giysiden gıdaya pek çok yardımı bölgeye ulaştırdıklarını belirtti.

Depremzede kadınların talepleri doğrultusunda kurslar açıldı.

Gümrükçüoğlu, "KADEM tarafından deprem bölgesine 12 milyon liraya yakın ayni yardım yapıldı. Devletin de pek çok desteği oldu. Bu sebeple kısa sürede çadır kentler, konteyner kente döndü" dedi. Depremin üçüncü haftasında Kadın Destek Merkezini kurduklarını hatırlatan Gümrükçüoğlu, depremzede kadınların talepleri doğrultusunda kurslar açarak, etkinlikler organize ederek, ihtiyaçların karşılanması için gayret sarf ettiklerini dile getirdi. Gümrükçüoğlu, Kahramanmaraş'ta 271 kadının açılan atölyelerden ve kurslardan destek aldığını, 6 Şubat'tan bugüne ise 5 bin 700'ün üzerinde kadına destek verildiğini belirtti.



#Kadem
#Saliha Okur Gümrükçüoğlu
#Depremzede
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