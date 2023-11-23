Kadınlar artık daha çok şiir yazıyor

Şiir Derneği’nin bu yıl 14. kez düzenlediği “Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali” başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ve Beykoz Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleşen festivalde Bangladeş’ten Peru’ya tüm insanlığın şiirleri okunacak, Cumhuriyetimizin 100. yılı kapsamında Türk şiirinin serencamı aktarılacak, sempozyumlar düzenlenip, “eko poetika” akımı program kapsamında incelenecek. Festival başkanı Adnan Özer Yeni Şafak’a yaptığı açıklamada bu yıl kadın şairlerin öne çıktığını, bunun özel bir tercih olmadığını söyleyerek “Artık kadınlarımız daha çok şiir yazıyor. Festivaller kültür verileri üzerinden hareket eder. Durum böyle olunca biz de bunu yansıtmak istedik. Yansıtmaktan da mutluyuz. Son yıllarda kadın şairlerin kitapları epeyce arttı. Neredeyse yarı yarıya kadın şairimiz var” dedi.

FİLİSTİN’İ KONUŞMAK ÇOK ZOR

Festivalin hazırlıklarına çok önceden başlandığı için bugün yaşam hakkı ellerinden alınan Filistin’le ilgili bir etkinlik düzenleyemediklerini söyleyen Özer, bir duyarlılıkla konuşmalarında yer vereceklerini ifade etti. Özer, “Ne kadar felsefi düşünürseniz düşünün bu konuda konuşmak çok acı ve zor. Bizim yapacağımız dünyadaki ilişkilerimizle, şiir festivalleri ve gruplarla zaten sürdürmekte olduğumuz bağı çok daha genişleterek bir ağ oluşturmak. Bu yıl onun temelini atacağız. Türkiye Filistin’e sahip çıkıyor. Biz ülkemizin gerisinde kalamayız. Sadece şiir okumalar ve protestolar değil, daha derinden işbirlikleri yapmaya çalışacağız” diye konuştu. Gazze’de yaşanan insanlık dramının şairlerin gündeminde de olacağına işaret eden Telif Hakları Genel Müdürü Ziya Taşkent, “Bu coşkunun gel-gitleri arasında eminim ki duygular o yönde de taşacaktı” cümlelerini kullandı.

ÖDÜL ŞİİRİ CİDDİYE ALMAMI SAĞLIYOR

Kuzey Makedonya’dan gelen Struga Şiir Akşamları başkanı Todorçe Tasevski, etkinliklerini anlatarak tüm şiir festivallerinin ortak noktasının şiirin kutlanması, söylenmesi ve şiir üzerinden oyun kurulması olduğunu ifade etti. Daha sonra düzenlenen ödül töreninde Onur Ödülü İbrahim Kamberoğlu’na, Şiir Derneği özel ödülü ise Ebru Özden’e verildi. Özden “Bu ödülü aldığıma çok sevindim. Her ödül aldığımda şiiri daha ciddiye alıyorum. Yurt dışından gelen birçok şairle gönül dili şiirde buluşuyoruz. Daha önce de festivallerde bulundum ama ilk defa heyecanlandığımı hissettim” dedi. Ödül töreninin ardından şiirler okundu ve müzik dinletisi gerçekleştirildi. İspanya, Kuzey Makedonya, Macaristan, Bulgaristan, Yunanistan, Irak ve Azerbaycan’dan toplam 20 şairin katıldığı festival 26 Kasım’da sona erecek.

ŞAİRLER GAZZE’Yİ UNUTMADI

Katalan şair Jordi Virallonga da “Benim tanıdığım şairler hep siper arkasında. Bu siperin arkasında mücadele veren, savaşan bu dilin savaşçıları aslında büyük insanlar, büyük isimler değil. Bu duyguların savaşçıları. Kısaca bizim gibi insanlar o siperin arkasındakiler. Şiir bizim için tarih olmayan insanların tarihidir” yorumunu yaptı. Şiirini okumak için sahneye çıkan Erol Tufan ise “Şiirle ve toplumsal olgularla, felsefeyle, sosyolojiyle ilgilenenler bugün şu soruyu da sorabilir mi? Hassas olan sanatçıların Gazze’den sonra düşünce olarak dünya çapında nasıl bir rolü olabilir ki” dedi. Şair Tuba Kaplan da programda Filistin halkı için kaleme aldığı “Kurşuna Dizilmesi Gerekenler” şiirini okudu.







