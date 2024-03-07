Kadınlar Filistin için sahne aldı

Taksim Camii Kültür Sanat Vakfı katkılarıyla gerçekleştirilen gecede, 23 kadın oyuncu, iki saat boyunca dört oyun, yedi tirad, bir dans gösterisini izleyicilerle buluşturdu. Ayşe Şahinboy Doğan’ın kaleme alıp yönettiği oyunların tamamında kadınlar yer aldı. Oyunlarda evlilik, ilişkiler, kadına şiddet, Filistin’deki kadınların hikayeleri işlendi.

Aynı konseptte ilk programı Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi’nde yaptıklarını söyleyen Doğan, ikinci programa büyük bir talep olduğunu söyledi. Biletlerin erkenden tükendiğini ifade eden Doğan, etkinliği yapma nedenlerini, “Hassasiyetlerimiz çerçevesinde sanatımızı icra etmek istiyoruz” şeklinde niteledi. Tiyatronun biletleri ise Türkiye Diyanet Vakfı’nın Filistin hesabına yapılan bağış üzerinden temin edildi. Gecede Aşevi, Karbonhidrat, Davacıyım ve Begonya oyunları perdelendi.