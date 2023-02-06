Kadınlara meslek edindiren ‘iyilik’

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Selâmu Tukerbe
İHH İnsani Yardım Vakfı, birçok ülkede ihtiyaç sahibi annelere çeşitli mesleki eğitimler veriyor, sonrasında da yardımlarda bulunarak bilgilerini işe dönüştürmelerini sağlıyor. Vakıf, Nijerli Selâmu Tukerbe'ye bir dikiş makinesi hediye ederek kendi işini kurmasını sağladı. Tukerbe, “Eşim 5 yıl önce vefat etti. İHH, bana bir dikiş makinesi hediye etti. Şimdi evimin ve 3 çocuğumun ihtiyacını kendim karşılıyorum. 3 yıl içinde işim büyüdü ve 4 tane daha dikiş makinesi aldım. Benim gibi başka yetim annelerine ve öğrencilere dikiş nakış öğretiyorum. Aldığım siparişleri birlikte yapıyoruz." dedi.
Vakıf, Arnavutluk'ta yaşayan Violeta Hyseni’nin bahçesine de sera kurdu. Eşi vefat eden Hyseni ve kendi çocuklarına hem de yeğenine bakıyor. Arnavutluk'ta zor şartlarda büyüten Hyseni “İHH 2 sene önce bahçemize bir sera kurdu. Domates, marul, biber ve patates ekiyoruz. Topladıklarımızı hem kendimiz tüketiyoruz hem de köyde satarak para kazanabiliyoruz.” diye konuştu. Oğlu vefat ettikten sonra gelini ve torunlarının ihtiyaçlarını karşılamak için çalışan Afganistanlı Vogulma Adinemohamad da şunları söyledi: “İHH bize 3 keçi verdi. Keçilerin gelmesine en fazla büyük torunum Cemile sevindi. Keçilerin sütünü içiyoruz, kalanını pazarda satıyoruz. Bu şekilde geçimimizi sağlıyoruz.”