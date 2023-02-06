Kadınlara meslek edindiren ‘iyilik’

İHH İnsani Yardım Vakfı, 2022 yılı içerisinde 8 Afrika ülkesine 11 bin 215 adet Kur'an-ı Kerim ulaştırdı Ayrıca İHH tarafından Afrika'da 2 cami ve 3 Kur'an kursu inşa edilirken, 4 cami ve 4 Kur'an kursunun inşası da devam ediyor. İHH 2022 yılında, Nijer'de 3 bin 500, Mali'de 2 bin 500, Burkina Faso'da 2 bin 184, Çad'da bin, Gine'de 600, Etiyopya'da 586, Benin'de 500 ve Sudan'da 345 adet Kur'an-ı Kerim dağıtımında bulundu. 2022'de İHH tarafından ayrıca, Batı Afrika ülkesi Mali'de 2 camii ve 3 Kur'an kursu inşa edildi. Ülkede 4 camii ve 4 Kur'an kursunun inşa çalışmaları ise devam ediyor. Doğu Afrika ülkesi Sudan'da inşasına başlanan Kız Kur'an kursunun inşa çalışmaları da sürüyor. Ayrıca, Sudan'da bulunan 3 Kur'an kursunda da İHH tarafından elektrik teçhizatları karşılanarak aydınlatma projeleri uygulandı.