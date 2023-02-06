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Hayat

Kadınlara meslek edindiren ‘iyilik’

İHH İnsani Yardım Vakfı, birçok ülkede ihtiyaç sahibi annelere çeşitli mesleki eğitimler veriyor, sonrasında da yardımlarda bulunarak bilgilerini işe dönüştürmelerini sağlıyor. Vakıf, Nijerli Selâmu Tukerbe'ye bir dikiş makinesi hediye ederek kendi işini kurmasını sağladı. Vakıf, Arnavutluk'ta yaşayan Violeta Hyseni’nin bahçesine de sera kurdu.

Rabia Şenol
Rabia Şenol
04:00 . 6/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Selâmu Tukerbe

Selâmu Tukerbe

İHH İnsani Yardım Vakfı, birçok ülkede ihtiyaç sahibi annelere çeşitli mesleki eğitimler veriyor, sonrasında da yardımlarda bulunarak bilgilerini işe dönüştürmelerini sağlıyor. Vakıf, Nijerli Selâmu Tukerbe'ye bir dikiş makinesi hediye ederek kendi işini kurmasını sağladı. Tukerbe, “Eşim 5 yıl önce vefat etti. İHH, bana bir dikiş makinesi hediye etti. Şimdi evimin ve 3 çocuğumun ihtiyacını kendim karşılıyorum. 3 yıl içinde işim büyüdü ve 4 tane daha dikiş makinesi aldım. Benim gibi başka yetim annelerine ve öğrencilere dikiş nakış öğretiyorum. Aldığım siparişleri birlikte yapıyoruz." dedi.

Violeta Hyseni

İHH SERA KURDU ONLAR ÜRETTİ

Vakıf, Arnavutluk'ta yaşayan Violeta Hyseni’nin bahçesine de sera kurdu. Eşi vefat eden Hyseni ve kendi çocuklarına hem de yeğenine bakıyor. Arnavutluk'ta zor şartlarda büyüten Hyseni “İHH 2 sene önce bahçemize bir sera kurdu. Domates, marul, biber ve patates ekiyoruz. Topladıklarımızı hem kendimiz tüketiyoruz hem de köyde satarak para kazanabiliyoruz.” diye konuştu. Oğlu vefat ettikten sonra gelini ve torunlarının ihtiyaçlarını karşılamak için çalışan Afganistanlı Vogulma Adinemohamad da şunları söyledi: “İHH bize 3 keçi verdi. Keçilerin gelmesine en fazla büyük torunum Cemile sevindi. Keçilerin sütünü içiyoruz, kalanını pazarda satıyoruz. Bu şekilde geçimimizi sağlıyoruz.”

Vogulma Adinemohamad

İHH 8 Afrika ülkesine 11 bin 215 adet Kur'an ulaştırdı
İHH 8 Afrika ülkesine 11 bin 215 adet Kur'an ulaştırdı

İHH İnsani Yardım Vakfı, 2022 yılı içerisinde 8 Afrika ülkesine 11 bin 215 adet Kur'an-ı Kerim ulaştırdı Ayrıca İHH tarafından Afrika'da 2 cami ve 3 Kur'an kursu inşa edilirken, 4 cami ve 4 Kur'an kursunun inşası da devam ediyor. İHH 2022 yılında, Nijer'de 3 bin 500, Mali'de 2 bin 500, Burkina Faso'da 2 bin 184, Çad'da bin, Gine'de 600, Etiyopya'da 586, Benin'de 500 ve Sudan'da 345 adet Kur'an-ı Kerim dağıtımında bulundu. 2022'de İHH tarafından ayrıca, Batı Afrika ülkesi Mali'de 2 camii ve 3 Kur'an kursu inşa edildi. Ülkede 4 camii ve 4 Kur'an kursunun inşa çalışmaları ise devam ediyor. Doğu Afrika ülkesi Sudan'da inşasına başlanan Kız Kur'an kursunun inşa çalışmaları da sürüyor. Ayrıca, Sudan'da bulunan 3 Kur'an kursunda da İHH tarafından elektrik teçhizatları karşılanarak aydınlatma projeleri uygulandı.

#İHH
#Sera
#Yardım
7 dakika önce
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Kadınlara meslek edindiren ‘iyilik’
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