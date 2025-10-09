Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Sağlık
Kadınlarda over kanserinde erken tanı hayat kurtarıyor

Kadınlarda over kanserinde erken tanı hayat kurtarıyor

20:529/10/2025, Perşembe
G: 9/10/2025, Perşembe
AA
Yeni Şafak
Sonraki haber
Kadınlarda over kanserinde erken tanı hayat kurtarıyor
Kadınlarda over kanserinde erken tanı hayat kurtarıyor

Lokman Hekim Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Vakkas Korkmaz, kadınlarda over (yumurtalık) kanserinin çoğu zaman belirti vermeden ilerlediğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Korkmaz, kadınlarda en ölümcül jinekolojik kanserler arasında yer alan bu hastalıkta erken evrede teşhisin güç olduğunu ve bu durumun tedavi sürecini olumsuz etkilediğini belirtti. Over kanserinin başlangıçta çoğu zaman belirgin bir şikayet yaratmadığına değinen Korkmaz, "Şişkinlik, hazımsızlık, sık idrara çıkma ya da karın ağrısı gibi belirtiler, çoğu zaman günlük yaşamın sıradan sorunlarıyla karıştırılıyor. Ancak bu şikayetler uzun sürerse, mutlaka bir kadın hastalıkları uzmanına başvurulmalı." değerlendirmesinde bulundu.


Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre her yıl yüzbinlerce kadına over kanseri tanısı konulduğunu vurgulayan Korkmaz, Türkiye'de de yılda yaklaşık 4 bin kadının bu hastalıkla karşı karşıya kaldığını aktardı. Korkmaz, "Ne yazık ki hastaların önemli bir kısmı 3. veya 4. evrede tanı alıyor. Bu da sağ kalım oranlarını düşürüyor. Erken tanı konulan hastalarda ise tedavi başarısı çok daha yüksek." ifadelerini kullandı.


Over kanserinin gelişiminde genetik faktörlerin önemli rol oynadığını, BRCA1 ve BRCA2 gibi gen mutasyonlarının riski artırdığını vurgulayan Korkmaz, şunları kaydetti:

"Ailede meme veya over kanseri öyküsü bulunması, hiç doğum yapmamış olmak ve ileri yaş, riski yükselten diğer faktörler. Bu risk faktörlerine sahip kadınların düzenli kontrollerini yaptırması, erken tanı açısından son derece önemli. Ultrason incelemeleri ve riskli gruplarda yapılan genetik testler, hastalığın erken evrede yakalanmasını sağlayabiliyor."

Korkmaz, hiçbir şikayet olmasa bile yılda bir kez jinekolojik muayene yaptırmanın hayat kurtarabileceğini, over kanserinin sessiz ilerlemesine rağmen farkındalık ve düzenli kontrollerle kontrol altına alınabileceğini kaydetti.

#jinekolojik kontroller
#Kadın Hastalıkları ve Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Vakkas Korkmaz
#Lokman Hekim Hastanesi
#Yumurtalık kanseri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Milyoner sorusu 9 Ekim: Hint bademi hangisinin diğer adıdır? Kaju, Kakao, Kahve, Köri