Kadınlarda over kanserinde erken tanı hayat kurtarıyor

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Korkmaz, kadınlarda en ölümcül jinekolojik kanserler arasında yer alan bu hastalıkta erken evrede teşhisin güç olduğunu ve bu durumun tedavi sürecini olumsuz etkilediğini belirtti. Over kanserinin başlangıçta çoğu zaman belirgin bir şikayet yaratmadığına değinen Korkmaz, "Şişkinlik, hazımsızlık, sık idrara çıkma ya da karın ağrısı gibi belirtiler, çoğu zaman günlük yaşamın sıradan sorunlarıyla karıştırılıyor. Ancak bu şikayetler uzun sürerse, mutlaka bir kadın hastalıkları uzmanına başvurulmalı." değerlendirmesinde bulundu.





Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre her yıl yüzbinlerce kadına over kanseri tanısı konulduğunu vurgulayan Korkmaz, Türkiye'de de yılda yaklaşık 4 bin kadının bu hastalıkla karşı karşıya kaldığını aktardı. Korkmaz, "Ne yazık ki hastaların önemli bir kısmı 3. veya 4. evrede tanı alıyor. Bu da sağ kalım oranlarını düşürüyor. Erken tanı konulan hastalarda ise tedavi başarısı çok daha yüksek." ifadelerini kullandı.





Over kanserinin gelişiminde genetik faktörlerin önemli rol oynadığını, BRCA1 ve BRCA2 gibi gen mutasyonlarının riski artırdığını vurgulayan Korkmaz, şunları kaydetti:

"Ailede meme veya over kanseri öyküsü bulunması, hiç doğum yapmamış olmak ve ileri yaş, riski yükselten diğer faktörler. Bu risk faktörlerine sahip kadınların düzenli kontrollerini yaptırması, erken tanı açısından son derece önemli. Ultrason incelemeleri ve riskli gruplarda yapılan genetik testler, hastalığın erken evrede yakalanmasını sağlayabiliyor."