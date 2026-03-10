Yeni Şafak
Kadınların yolculuğu sergiye yansıdı

04:0010/03/2026, Salı
G: 10/03/2026, Salı
“Bir Kadın Bir Yolculuk Kalemden Fırçaya” resim sergisi.
Antalya’da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla “Bir Kadın Bir Yolculuk Kalemden Fırçaya” resim sergisi sanatseverlerle buluşturuldu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İmece Destek ve Yardımlaşma Derneği iş birliğiyle düzenlenen sergi, Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde ziyaretçilerine kapılarını açtı. Sergide, konuk evinden hizmet alan kadınların hayat mücadelelerini kaleme aldıkları mektuplarından yola çıkan sanatçıların, bu duygu ve düşüncelerle oluşturdukları eserler yer aldı. Sergi, 12 Mart’a kadar ziyarete açık kalacak.



