Gazze’deki çocukları minik yazarlar anlattı

04:002/03/2026, Pazartesi
G: 2/03/2026, Pazartesi
Yazar Zehra Türkmen’in öncülüğünde 7-11 yaş arasındaki 15 çocuk, Gazze’deki gerçek çocuk karakterlerden yola çıkarak hikâyeler yazdı.
Yazar Zehra Türkmen’in öncülüğünde 7-11 yaş arasındaki 15 çocuk, Gazze’deki gerçek çocuk karakterlerden yola çıkarak hikâyeler yazdı.

Gazze’deki çocukların hayatlarını bu sefer minik yazarlar kaleme aldı.

Yazar Zehra Türkmen’in öncülüğünde 7-11 yaş arasındaki 15 çocuk, Gazze’deki gerçek çocuk karakterlerden yola çıkarak hikâyeler yazdı. Temmuz Yayınları’ndan çıkan “Çocukların Kalbindeki Gazze” kitabının tanıtım toplantısı ve imza etkinliği, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen “43. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı”nda gerçekleştirildi.

HAYATTA OLUP OLMADIKLARI BİLİNMİYOR

Kitabın minik yazarları, sosyal medyaya düşen Gazzeli çocuklardan yola çıkarak 15 çocuğun hayali olarak hikâyelerini kaleme aldı. 2-3 dakikalık acı hikâyeleri olan Gazzeli çocukların hayali hikâyeleri yazılsa da halen hayatta olup olmadıkları bilinmiyor. Fakat o kısa videolardan hareket ederek, 15 çocuk yazar bu karakterlerin hayatlarını hikâyeleştirdi ve tarihe tanıklık bıraktı. Çizimlerini Zehra Çelikal’ın gerçekleştirdiği “Çocukların Kalbindeki Gazze” kitabında hikâyeleri yazan çocuklar, etkinlikte duygularını dile getirdi. Minik yazarlar, daha sonra okurlar için kitaplarını imzaladı.

ÇOCUKLAR DİRENİŞİN EN ÖNDE YÜRÜYENLERİ

Projeye dair açıklamada bulunan kitabın editörü Zehra Türkmen, Gazze’de genelde annelerin, babaların mücadelesinin konuşulduğunu belirterek, “Gazze’deki çocuklar da bu mücadeleyi omuzlayanlardan ve onlar direnişin aslında en önünde yürüyenleri. Yaşları küçük olmasına rağmen büyük bir mücadele veriyorlar. Onların bu onurlu duruşu, ahlakları sadece ümmet coğrafyasına değil, aslında dünyadaki bütün çocuklara da bir örneklik oluşturuyor. Böyle bir durumda biz de ‘ne yapabiliriz’ diye düşündük ve ‘neden bu çocukların hikayelerini yazmayalım’ dedik” ifadelerini kullandı.




