Ünlü müzisyen Maher Zain İstanbul'da konser verecek

Özel ışık tasarımı ve görsel anlatımı destekleyen sahne kurgusuyla unutulmaz bir müzik deneyimi gerçekleştirilmesi hedeflenen konserde sürpriz yerli ve uluslararası müzisyenlerin de Zain'e sahnede eşlik etmesi planlanıyor.

Önceki günlerde Türkiye'deki dinleyicileriyle "Külliye'de Ramazan" etkinliklerinde bir araya gelen Zain'in, İstanbul'da gerçekleştireceği konserin yalnızca bir müzik gecesi değil, küresel bir sanatçının Türkiye ile kurduğu özel ilişkinin yeni bir sayfası olması amaçlanıyor.