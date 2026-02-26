Yeni Şafak
Ünlü müzisyen Maher Zain İstanbul'da konser verecek

26/02/2026, Perşembe
AA
Maher Zain
Maher Zain

Lübnan doğumlu İsveçli müzisyen Maher Zain dünya turnesi kapsamında 12 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşacak.

Uluslararası müzik sahnesinin etkili isimlerinden Zain, yeni albümünden eserlerin yanı sıra sevilen parçalarını İstanbul'da dinleyicilerin beğenisine sunacak.

Konserin sahne prodüksiyonu uluslararası ekipler tarafından hazırlandı.

Özel ışık tasarımı ve görsel anlatımı destekleyen sahne kurgusuyla unutulmaz bir müzik deneyimi gerçekleştirilmesi hedeflenen konserde sürpriz yerli ve uluslararası müzisyenlerin de Zain'e sahnede eşlik etmesi planlanıyor.

Önceki günlerde Türkiye'deki dinleyicileriyle "Külliye'de Ramazan" etkinliklerinde bir araya gelen Zain'in, İstanbul'da gerçekleştireceği konserin yalnızca bir müzik gecesi değil, küresel bir sanatçının Türkiye ile kurduğu özel ilişkinin yeni bir sayfası olması amaçlanıyor.



