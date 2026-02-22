Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
Sanatçı Uğur Işılak İstanbul'da konser verdi

Sanatçı Uğur Işılak İstanbul'da konser verdi

12:5022/02/2026, الأحد
AA
Sonraki haber
Uğur Işılak
Uğur Işılak

Ramazan etkinlikleri kapsamında Başakşehir'de sahneye çıkan Uğur Işılak, sevilen eserlerini seslendirdi.

Başakşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, alanı dolduran kalabalık, hem müziğin hem de ramazan ayının manevi atmosferinin oluşturduğu birlik ve beraberlik duygusunu doyasıya yaşadı.

Akşam saatlerinde başlayan programda Işılak, repertuvarında yer alan ve dinleyicilerin hafızasında iz bırakan eserlerini seslendirdi. Konser alanını dolduran on binden fazla kişi, şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

"Çocuklarımız kendi değerleriyle büyümeli"

Eser aralarında dinleyicilere hitap eden Işılak, çocukların kendi inanç, kültür ve medeniyet kodlarıyla yetişmesinin önemine dikkati çekerek, "Çocuklarımız kendi değerleriyle büyümeli." ifadesini kullandı.

Ailelerin bu süreçteki sorumluluğu bulunduğunu, kimlik ve şahsiyet inşasında belirleyici rol oynadığını anlatan Işılak, dünyanın içinde bulunduğu insani krizler, savaşlar ve toplumsal savrulmalar karşısında köklü değerlere sıkı sıkıya bağlı kalmanın önemine işaret etti.

Toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi gerektiğini belirten Işılak'ın sözleri dinleyicilerden alkış aldı.



#Başakşehir
#konser
#Uğur Işılak
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 22 Şubat Pazar maç programı