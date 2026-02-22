'Filozof' Atakan'ın son hali şaşırttı

Bir dönem 'Filozof Atakan' olarak bilinen Atakan Kayalar, yıllar sonra ortaya çıktı.





Henüz 10 yaşındayken sosyal medyada felsefeye olan ilgisiyle tanınan Atakan, o dönemde 5 ayda 250 felsefe kitabı okumasıyla herkesi şaşırtmıştı.









'Filozof Atakan' olarak tanındı





Atakan Kayalar henüz 10 yaşındayken Türkiye'nin gündemine oturmuş, 'Filozof' Atakan olarak anılmaya başlamıştı.





Katıldığı bir canlı yayın programında "En büyük hedefin ne?" sorusuna Atakan, Tescilli bir üniversitede akademisyen olmak. Fizik gibi sayısal bir alanda ilerlemek istiyorum.





Derslerim şu an başarılı. Şu an haftada birkaç kitap okuyorum. Kitaplarımın sayısını derslere ağırlık vermek için azalttım.” ifadelerini kullanmıştı.

Atakan'ın son hali dikkat çekti





4 yıl önce okuduğu kitaplar ve derin bilgi birikimiyle dikkatleri üzerine çeken Filozof Atakan'ın yıllar sonra son görüntüsü ortaya çıktı.





Bir kahvecide poz veren Filozof Atakan, sosyal medyada yankı uyandırdı.











