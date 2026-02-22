Yeni Şafak
'Filozof' Atakan'ın son hali şaşırttı

11:3722/02/2026, Pazar
Atakan Kayalar
Atakan Kayalar

Bir döneme damgasını vuran ve okuduğu felsefe kitaplarıyla geniş kitlelerin dikkatini çeken 'Filozof Atakan' Kayalar'ın, uzun bir aranın ardından tekrar fotoğrafı ortaya çıktı.

Bir dönem 'Filozof Atakan' olarak bilinen Atakan Kayalar, yıllar sonra ortaya çıktı.


Henüz 10 yaşındayken sosyal medyada felsefeye olan ilgisiyle tanınan Atakan, o dönemde 5 ayda 250 felsefe kitabı okumasıyla herkesi şaşırtmıştı.



'Filozof Atakan' olarak tanındı


Atakan Kayalar henüz 10 yaşındayken Türkiye'nin gündemine oturmuş, 'Filozof' Atakan olarak anılmaya başlamıştı.


Katıldığı bir canlı yayın programında "En büyük hedefin ne?" sorusuna Atakan, Tescilli bir üniversitede akademisyen olmak. Fizik gibi sayısal bir alanda ilerlemek istiyorum.


Derslerim şu an başarılı. Şu an haftada birkaç kitap okuyorum. Kitaplarımın sayısını derslere ağırlık vermek için azalttım.” ifadelerini kullanmıştı.

Atakan'ın son hali dikkat çekti


4 yıl önce okuduğu kitaplar ve derin bilgi birikimiyle dikkatleri üzerine çeken Filozof Atakan'ın yıllar sonra son görüntüsü ortaya çıktı.


Bir kahvecide poz veren Filozof Atakan, sosyal medyada yankı uyandırdı.




#atakan
#filozof
#felsefe
