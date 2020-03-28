Hayat Kadir Has Üniversitesi Rektörü taburcu oldu Gençler ne olur yuvanızda kalın
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Kadir Has Üniversitesi Rektörü taburcu oldu: Gençler ne olur yuvanızda kalın

Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, koronavirüsü yenip hastaneden taburcu oldu. Yaşadıklarını sosyal medyadan yayınladığı bir video ile anlatan Durukanoğlu, eşine ve 22 yaşındaki oğluna da koronavirüs teşhisi konulduğunu belirterek, "Eşim pozitif çıktı, hastalıkla mücadelesine devam ediyor. 22 yaşında bir oğlum var o da pozitif ve o hiçbir belirti göstermedi. Özellikle gençlerden ricam lütfen, lütfen yuvanızda kalın." mesajını paylaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu'nun eşi ve oğlu da koronavirüse yakalandı.
Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu'nun eşi ve oğlu da koronavirüse yakalandı.

Kendisine, eşine ve 22 yaşındaki oğluna koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan ve hastalığı yenen Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, yaşadıklarını anlattı. Bir video ile vatandaşlara seslenen Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili öğrenciler, sevgili çalışma arkadaşlarım; şu görüntülü mesajı hazırlayabilmemin benim için nasıl bir mutluluk kaynağı olduğunu tahmin bile edemezsiniz. 13 Mart'ta yüksek ateş ve aşırı titremeyle hastaneye başvurdum. O gün test yaptırdım ve evde karantina altına aldım kendime. Test sonucu 18 Mart gece 02,30'da bana pozitif olarak bildirildi. 03,30'da Haseki'ye kaldırıldım hemen tedaviye başlanıldı ve bu hastalığı yenerek dün taburcu edildim."

Gençlerin hastalığı yayma potansiyeli çok fazla

Eşinin hayat mücadelesinin devam ettiğini belirten Durukanoğlu, "22 yaşında bir oğlum var o da pozitif. Bir başka evde o da karantina altında. Sevgili gençler, sevgili öğrencilerim insanlık çok büyük bir trajedi içinde. Sizler bu hastalığı anlamadan geçiriyorsunuz. Oğlumda hastalığın emaresi bile yok. Bu sizi çok büyük bir hastalığı yayma potansiyeline dönüştürüyor. Sizlerden ricam lütfen, lütfen yuvanızda kalın" ifadelerini kullandı.

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