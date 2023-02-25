Kahraman Mehmetçik afet bölgesinde devriye görevine devam ediyor

Mehmetçik, afet bölgesinde asayişi sağlamaya devam ediyor.
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, 11 kentte büyük hasara yol açtı. Yıkıcı depremlerin büyük oranda etkilediği Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye Adana ve Elazığ'a Türkiye'nin dört bir yanından yardım yağdı.
Türk Silahlı Kuvvetleri vatandaşın yardımına koştu
Türkiye, depremden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için tek yürek olurken Türk Silahlı Kuvvetleri de askeriyle, siviliyle, işçisiyle, teknik personeliyle vatandaşların yardımına koştu.
Afetin ilk anından itibaren depremzedelerin acısını hafifletmek için sahada olan Mehmetçik, bölgedeki çalışmalarına devam ediyor.
Çadır kentlerde oluşabilecek olası bir yangın riskine karşı 24 saat nöbet tutan Mehmetçik, deprem bölgesindeki illerde asayişe destek için devriye görevini de sürdürüyor.