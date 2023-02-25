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Hayat

Kahraman Mehmetçik afet bölgesinde devriye görevine devam ediyor

Türkiye, depremden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için tek yürek olurken Türk Silahlı Kuvvetleri de askeriyle, siviliyle, işçisiyle ve teknik personeliyle vatandaşların yardımına koştu. Afetin ilk anından itibaren depremzedelerin acısını hafifletmek için sahada olan Mehmetçik, bölgedeki illerde asayişe destek için devriye görevine devam ediyor.

10:55 . 25/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Mehmetçik, afet bölgesinde asayişi sağlamaya devam ediyor.

Mehmetçik, afet bölgesinde asayişi sağlamaya devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, 11 kentte büyük hasara yol açtı. Yıkıcı depremlerin büyük oranda etkilediği Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye Adana ve Elazığ'a Türkiye'nin dört bir yanından yardım yağdı.

Türk Silahlı Kuvvetleri vatandaşın yardımına koştu

Türkiye, depremden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için tek yürek olurken Türk Silahlı Kuvvetleri de askeriyle, siviliyle, işçisiyle, teknik personeliyle vatandaşların yardımına koştu.

Afetin ilk anından itibaren depremzedelerin acısını hafifletmek için sahada olan Mehmetçik, bölgedeki çalışmalarına devam ediyor.

Çadır kentlerde oluşabilecek olası bir yangın riskine karşı 24 saat nöbet tutan Mehmetçik, deprem bölgesindeki illerde asayişe destek için devriye görevini de sürdürüyor.




#Kahramanmaraş
#deprem
#Mehmetçik
36 dakika önce
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Kahraman Mehmetçik afet bölgesinde devriye görevine devam ediyor
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