Kahraman Mehmetçik afet bölgesinde devriye görevine devam ediyor

Enkaz altından bir kişiyi daha sağ çıkarabilmek için canını da tehlikeye atan madencinin “Bizim canımız yok şu anda. Bizim canımız Türkiye” sözleri 85 milyonun duygusunu özetliyor. Antakya’da canla başla çalıştıktan sonra dinlenmek için 1-2 saatliğine uyku tulumuna giren Mehmetçik’in sıra sıra dizilmiş halleri de “Canımız Türkiye” diyor.