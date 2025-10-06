Kahramanım Filistin halkı

Fransa merkezli Gala dergisi, YouTube'da yayınladığı mülakatta Ortega'ya "Bugünkü kahramanınız kim?" sorusunu yöneltti. Ortega, önce annesini, daha sonra Filistin halkını kahramanı olarak gördüğünü belirterek “Filistin halkına oldukça yakın hissediyorum. Seslerini çıkarmaları ve dünya onları ne kadar görmezden gelse de devamlı seslerini kullanmaları çok önemli ve takdire şayan” dedi. Ortega, Filistinlilerin seslerini artırmak ve duyurmak istediğini söyledi. ABD'de, 2023'te Filistin'e açık destek verdiği için Meksikalı oyuncu Melissa Barrera'nın "Çığlık 7" film kadrosundan çıkarılmasının ardından Jenna Ortega da bu filminin kadrosundan ayrılmıştı.