Hayat Kalbine iyi bak
AKTÜEL

Kalbine iyi bak!

İngiliz Julie Beston ile 14 yıl önce Bodrum’da beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden oğlunun kalbini taşıyan Tayfun Erdem ve ailesi arasında büyük bir dostluk bağı kuruldu. Tayfun’u görmeye Türkiye’ye gelen Beston, “Ona sık sık kalbine iyi bakmasını söylüyorum. Biz oğlumun kalbi sayesinde kocaman bir aile olduk” derken Erdem de “Onların bir evladı gibi olduğumu düşünüyorum. Bana çok değer veriyorlar” diye konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tayfun Erdem ve Julie Beston
Tayfun Erdem ve Julie Beston

İngiliz Julie Beston, oğlunun kalbini taşıyan genç ve ailesi arasında büyük bir dostluk bağı kuruldu. İzmir’in Karşıyaka ilçesinde yaşayan Tayfun Erdem’e 17 yaşındayken, 2006’da rahatsızlanınca başvurduğu Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’nde kalp yetmezliği teşhisi kondu. Hastalığı hızlı şekilde ilerleyen Erdem’in kalp nakli olmasına karar verildi ve Erdem, acil olarak kalp nakli listesine alındı. Hastanede nakil olmayı bekleyen Erdem’i hayata bağlayan haber ise 3 ay sonra Bodrum’dan geldi.

17 yaşındaki İngiliz Craig Oliver Beston’ın kalbi, beyin ölümü gerçekleşmesi üzerine Tayfun Erdem’e nakledildi.

KALP ATIŞLARINI YENİDEN DUYDUM

Ailesiyle tatil yaparken beyin kanaması geçiren 17 yaşındaki İngiliz Craig Oliver Beston’ın kalbi, beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine annesi Julie Beston’un onayıyla Erdem’e nakledildi. Tayfun Erdem, kendisine ikinci bir yaşam veren aileyi bulabilmek için 10 yıl araştırdı, sonunda sosyal medya üzerinden ulaştı. Erdem, 2016’da Oliver’in annesine teşekkür etmek için İngiltere’ye gitti. Erdem ile Oliver’in annesi Julie Beston arasında başlayan dostluk artarak devam etti. Beston, oğlunun kalbini taşıyan Tayfun Erdem’i görmek için yeniden Türkiye’ye geldi. Julie Beston, oğlunun organlarının bağışlama teklifi iletildiğinde hayatının en zor anlarından birisini yaşadığını aktardı. Kararından pişmanlık duymadığını belirten Beston, Tayfun ile İngiltere’de ilk karşılaşma anlarını hala unutamadığını, dakikalarca birbirlerine sarıldıklarını ve çok ağladığını dile getirdi. O anlarda oğlunun kalp atışlarını yeniden duyduğunu aktaran Beston, şunları kaydetti:

OĞLUMUN MEZARINI ZİYARETE GELDİ

  • “Tayfun’un benim hayatımda ayrı bir yeri var. Onu kendime yakın hissediyorum. Tayfun’u, Oliver’a benzetiyorum. Oğlumun kalbini taşıyor. Tayfun benim ikinci oğlum gibi. Tayfun’a sık sık oğlumun kalbine iyi bakmasını söylüyorum. Oğlumun kalbi sayesinde biz Tayfun ve ailesiyle tanıştık ve kocaman bir aile olduk. Tayfun’un İngiltere’ye gelip de oğlumun mezarını ziyaret ettiği gün onun bu hareketinden çok etkilenmiştim.” Tayfun Erdem de anne Beston’un verdiği karar sayesinde hayatta olduğunu, 4 yıldan bu yana aralarında farklı bir bağın oluştuğunu aktardı. Erdem, “Onların bir evladı gibi olduğumu düşünüyorum. Bana çok değer veriyorlar. Bir araya gelince sımsıkı sarılıyoruz. Duygusal anlar yaşıyoruz” diye konuştu.

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