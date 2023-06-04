Kaldırım işgaline denetim yapılsın

Büyükşehirlerin en önemli sorunlarından biri haline gelen kaldırım işgali, vatandaşlar için hayati risk taşımaya devam ediyor. İnsanların rahatça yürümesi için yapılan kaldırımları esnaf tezgahı ve arabalar kullanıyor. Kalıcı bir çözümün il ve ilçe belediyelerinin imar planlamalarıyla mümkün olacağını söyleyen İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Şehir Planlama ve Ulaştırma Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, “Zabıtaların yapacağı denetimlerin caydırıcı olması için parklardaki kameralar yardımıyla plaka üzerinden yaptırım uygulamalı” diye konuştu.

Kalıcı çözümün sürücülere iyi bir trafik bilinci verilmesiyle sağlanabileceğini söyleyen Ilıcalı, “Bu bilinci verip güçlü denetim yapılırsa sorun çözülür. Yollara tümsek ve kaldırıma mantar koymak yerine daha kalıcı çözüm bulmak lazım. Kaldırımlar afet anında da oldukça önemli. Kahramanmaraş merkezli depremlerde iki bina arasındaki mesafe yakın olduğundan yollar kapandı. Bu da arama kurtarma çalışmalarını engelledi” şeklinde konuştu. Ücretini ödeyerek kaldırımı işgal eden satıcılara işaret eden Ilıcalı, “Bu uygulamanın araç trafiğine kapalı yerlerde yapılması gerekiyor. Trafiğe açık yerlerde işgaliye ödeyerek tezgah kurarsanız, vatandaşı kaldırımın altına atmış olursunuz. Bu da telafisi olmayan kazalara yol açabilir” ifadelerini kullandı.