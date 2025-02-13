Kalemden İlhamla: Yazar Ahmet Mercan'ın hayatı ve mücadelesi anlatılacak

Şair ve yazar Ahmet Mercan, 13 Mart 1956'da Bayburt'ta doğdu. İstanbul’da grafikerlik, Giz Ajans'ta editörlük, Selam Dergisi Yazı İşleri Müdürlüğü, İnsan Hakları Araştırmaları Dergisi'nin Yayın Yönetmenliği'ni yaptı. Yazı ve şiirleri 1984’ten itibaren Özgür ve Bilge, Bilgi ve Düşünce, Yedi İklim, İmza, Özülke, Kardelen, Düş Çınarı, Kitap Dergisi ve Kültür Dünyası, Özgür İrade, Selam ve Umran dergilerinde yayımlandı. Pamuk Bulut Ormanı adlı oyunu 2000 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda sahnelendi. Otuzdan fazla radyo oyunu, çeşitli radyolarda seslendirildi. Radyofonik oyun tarzında çok sayıda oyun yazdı ve yönetti. Elliyi aşkın şiiri çeşitli sanatçılar tarafından bestelendi. Marmara FM ve Akra FM radyolarında “Mercan Kayalıkları” adıyla kültür programları hazırladı ve sundu. Mazlum-Der İstanbul Şube Başkanlığı ve Genel Başkan Yardımcılığı yaptı. 28 Şubat döneminde başörtüsü eylemlerinin organize edilmesinde ve hak ihlallerine karşı mücadelede aktif görev aldı.