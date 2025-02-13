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Kalemden İlhamla: Yazar Ahmet Mercan'ın hayatı ve mücadelesi anlatılacak

Kalemden İlhamla: Yazar Ahmet Mercan'ın hayatı ve mücadelesi anlatılacak

Muhammed Furkan Uğurlu
14:0113/02/2025, Perşembe
G: 13/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Yazar ve şair Ahmet Mercan.
Yazar ve şair Ahmet Mercan.

Fikirleriyle 90'lara damga vurmuş şair ve yazar Ahmet Mercan'ın hayatı ve mücadelesi, dostlarının şahitlikleri ile anlatılacak. YediHilal'in düzenlediği programda belgesel gösterimi de olacak.

YediHilal'in şair ve yazar Ahmet Mercan'ı anlatacağı "Kalemden İlhamla: Ahmet Mercan" programı, 15 Şubat Cumartesi günü saat 19.30'da Üsküdar'da bulunan Hüdayi Konferans Salonu'nda düzenlenecek.


Dostları onu anlatacak


Sahnede Ahmet Mercan'ın hayatını ve mücadelesini anlatacak dostları, dönem okuması da yaparak Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutacak. Hazırlanan sinevizyon gösteriminde de Mercan'a dair bilinmeyenler katılımcılara izletilecek.


Kaleminden dökülen ezgiler okunacak


YediHilal Akil Adamlar Heyeti Üyesi olan Ahmet Mercan'ın kaleme aldığı ve İslami camianın diline pelesenk olmuş ezgiler, sahnede sanatçılar tarafından seslendirilecek. Programda sergi de yer alacak.


Programa özel kitap


Ahmet Mercan'ın daha önce basılmayan bir kitabı, Seferber Kitap’ın ilk basımı olarak programa özel katılımcılara dağıtılacak.


Ahmet Mercan kimdir?


Şair ve yazar Ahmet Mercan, 13 Mart 1956'da Bayburt'ta doğdu. İstanbul’da grafikerlik, Giz Ajans'ta editörlük, Selam Dergisi Yazı İşleri Müdürlüğü, İnsan Hakları Araştırmaları Dergisi'nin Yayın Yönetmenliği'ni yaptı. Yazı ve şiirleri 1984’ten itibaren Özgür ve Bilge, Bilgi ve Düşünce, Yedi İklim, İmza, Özülke, Kardelen, Düş Çınarı, Kitap Dergisi ve Kültür Dünyası, Özgür İrade, Selam ve Umran dergilerinde yayımlandı. Pamuk Bulut Ormanı adlı oyunu 2000 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda sahnelendi. Otuzdan fazla radyo oyunu, çeşitli radyolarda seslendirildi. Radyofonik oyun tarzında çok sayıda oyun yazdı ve yönetti. Elliyi aşkın şiiri çeşitli sanatçılar tarafından bestelendi. Marmara FM ve Akra FM radyolarında “Mercan Kayalıkları” adıyla kültür programları hazırladı ve sundu. Mazlum-Der İstanbul Şube Başkanlığı ve Genel Başkan Yardımcılığı yaptı. 28 Şubat döneminde başörtüsü eylemlerinin organize edilmesinde ve hak ihlallerine karşı mücadelede aktif görev aldı.


#Ahmet Mercan
#YediHilal
#28 Şubat

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