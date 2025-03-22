Kalp krizi geçiren Özcan Deniz ameliyata alındı: Eşi hastaneden paylaştı

Son günlerde ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Özcan Deniz, geçtiğimiz haftalarda kalp krizi geçirmişti. Magazine de yansıyan problemler sonrası arka arkaya mesajlar paylaşan Özcan Deniz'in kalp rahatsızlığı sonrası ameliyata alındığı ortaya çıktı. Ağabeyi ve aynı zamanda menajeri olan Ercan Deniz ile yaşadığı maddi sorunlar sebebiyle zor günler geçiren Deniz, anjiyo oldu.