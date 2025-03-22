Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Kalp krizi geçiren Özcan Deniz ameliyata alındı: Eşi hastaneden paylaştı

Kalp krizi geçiren Özcan Deniz ameliyata alındı: Eşi hastaneden paylaştı

Pınar Albayrak
08:2822/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Kalp spazmı sonrası anjiyoya alınan Özcan Deniz, 52 yaşında.
Kalp spazmı sonrası anjiyoya alınan Özcan Deniz, 52 yaşında.

Geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçiren Özcan Deniz, anjiyo olmak için ameliyat masasına yattı. Deniz'in sağlık durumu eşi Samar Dadgar tarafından yapılan paylaşımla ortaya çıktı. Anjiyo sonrası eşinin durumu hakkında bilgi veren Dadgar, "Her şey yolunda, merak etmeyin. Sağlığı gayet yerinde, birazdan uyanacak" dedi.

Son günlerde ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Özcan Deniz, geçtiğimiz haftalarda kalp krizi geçirmişti. Magazine de yansıyan problemler sonrası arka arkaya mesajlar paylaşan Özcan Deniz'in kalp rahatsızlığı sonrası ameliyata alındığı ortaya çıktı. Ağabeyi ve aynı zamanda menajeri olan Ercan Deniz ile yaşadığı maddi sorunlar sebebiyle zor günler geçiren Deniz, anjiyo oldu.


Eşi Samar Dadgar'ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla anjiyo işlemi geçirdiği ortaya çıkan Özcan Deniz'in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.




#özcan deniz
#kalp krizi
#samar dadgar

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB AGS sınavı ne zaman? 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) başvuru tarihleri belli oldu