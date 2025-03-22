Kalp krizi geçiren Özcan Deniz ameliyata alındı: Eşi hastaneden paylaştı

Geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçiren Özcan Deniz, anjiyo olmak için ameliyat masasına yattı. Deniz'in sağlık durumu eşi Samar Dadgar tarafından yapılan paylaşımla ortaya çıktı. Anjiyo sonrası eşinin durumu hakkında bilgi veren Dadgar, "Her şey yolunda, merak etmeyin. Sağlığı gayet yerinde, birazdan uyanacak" dedi.
Son günlerde ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Özcan Deniz, geçtiğimiz haftalarda kalp krizi geçirmişti. Magazine de yansıyan problemler sonrası arka arkaya mesajlar paylaşan Özcan Deniz'in kalp rahatsızlığı sonrası ameliyata alındığı ortaya çıktı. Ağabeyi ve aynı zamanda menajeri olan Ercan Deniz ile yaşadığı maddi sorunlar sebebiyle zor günler geçiren Deniz, anjiyo oldu.
Eşi Samar Dadgar'ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla anjiyo işlemi geçirdiği ortaya çıkan Özcan Deniz'in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.