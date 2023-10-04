Kalpleri yeşerten Gönül Elçileri

Emine Erdoğan koruyucu aile olmak isteyenlerin maddi kaygılar nedeniyle gönüllü olmaktan çekindiğine işaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, koruyucu ailelerden yegane beklentilerinin, sevgi ve saygı tohumlarının yüreklere ekildiği dönemde çocuklara huzurlu bir yuva sunmaları olduğunu bildirdi. Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Programı’nda vali eşleri ve koruyucu ailelerle bir araya geldi. Erdoğan, “2012’de başlattığımız ‘Gönül Elçileri’ hareketini, elbirliğiyle geleceğe taşımak için bir aradayız.” dedi.
KORUYUCU AİLELERE DESTEKLER ARTTI
Erdoğan, 2002’de 500 koruyucu aile yanında 515 çocuk barınırken, bugün, 1051’i özel gereksinimleri olan 9 bin 335 çocuğu, 7 bin 817 koruyucu aileye emanet etmenin huzurunu yaşadıklarını vurguladı. Bu süreçte, koruyucu aile olmak isteyenlerin maddi kaygılar nedeniyle gönüllü olmaktan çekindiğine işaret eden Emine Erdoğan, şunları söyledi: “Koruyucu ailelerden yegane beklentimiz, sevgi ve saygı tohumlarının yüreklere ekildiği dönemde yavrularımıza huzurlu bir yuva sunmalarıdır. Yavrularımıza kol kanat geren ailelerimize verilen çok yönlü destek, engelli evlatlarımız için yüzde 50 oranında artırılmaktadır. Sosyal güvencesi bulunmayan koruyucu ailelerde bir kişinin sosyal güvenlik primi de devlet tarafından karşılanmaktadır. Son 21 yılda sosyal yardımları 4 katına ulaştıran devletimiz, kendisine emanet edilen çocuklarımıza da ömür boyu sahip çıkmaya devam edecek güçte ve kararlılıktadır. Türkiye Yüzyılı’nda kalpleri yeşertecek ‘Gönül Elçileri’ projemize yeni bir soluk getirerek, dayanışma geleneğimizi daha da pekiştirmeyi hedefliyoruz. Bu amaçla vali eşlerimizin, yavrularımızın yararı başta olmak üzere her alanda gönüllü faaliyetlere ivme kazandırmalarını çok ama çok önemsiyorum.”
Afetzede bebekler yuvaya kavuşacak
Emine Erdoğan, depremlerde refakatsiz kalan bebeklere ilişkin şöyle konuştu: “Tedavisi tamamlanan 0-1 yaş aralığındaki 53 bebeğimizin 45’i DNA eşleşmesi neticesinde, yuvalarına döndüler. Bir bebeğimiz evlat edinildi, iki bebeğimiz koruyucu aile yanında şefkatle sarmalandı. 25 bebeğimiz, halen Ankara Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü’nde koruyucu ailelerini bekliyorlar.” Yeni katılan Gönül Elçileri’nin afetzede çocukları koruyucu ailelerle buluşturacaklarını belirten Erdoğan, 11 Ekim’de “Hatay Çocuk Evleri Siteleri”nin temelinin atılmasını planladıklarını dile getirdi.