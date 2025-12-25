Yeni Şafak
Kamyonet kasasında 4 bin 737 litre sahte içki ele geçirildi

17:2925/12/2025, Perşembe
DHA
Muğla'da polis ekiplerince durdurulan kamyonetin kasasında 4 bin 737 litre sahte içki ele geçirildi.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşı öncesi piyasaya yüklü miktarda sahte içki sürüleceği bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dün Menteşe ilçe merkezi girişinde bir kamyonet durduruldu. Görevliler tarafından kamyonetin kasasında yapılan aramada 4 bin 737 litre sahte içki ele geçirildi. Şüpheli A.D. gözaltına alındı.

#Muğla
#Sahte alkol
#Operasyon
