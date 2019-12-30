Hayat Kapıdaki ayetler ters konulmuş
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Kapıdaki ayetler ters konulmuş

Süleymaniye Camii’ndeki restorasyon çalışmaları kıbleye göre sol harim giriş kapısında kullanılan ayetlerin sıralamasında yanlışlık yapıldığı ortaya çıktı. İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Mürsel Sarı, “Durum bizim restorasyon çalışmamızdan önce de böyleydi sonra da aynı şekilde kaldı” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Süleymaniye Camii
Süleymaniye Camii

Tarihi Yarımada’da bulunan Mimar Sinan’ın 461 yıllık eseri Süleymaniye Camii’nde yıllar içinde defalarca restorasyon yapıldı. Dikkatli bir restoratör camideki yazılar hakkında yürüttüğü çalışma sırasında hatayı farketti. Kıbleye göre sol harim giriş kapısında kullanılan ayetlerin sıralamasında yanlışlık yapıldığını belirledi. Kapının üst iki tablasında Sad Suresinin 49’uncu ve 50’nci ayetleri yer alıyor. Ancak tablaların onarımlar sırasında yerlerinin karıştırıldığı ortaya çıktı. Sağ üst tablada Sad suresinin 50’nci ayeti, sol üst tablada ise Sad Suresinin 49’uncu ayeti yer alıyor fakat kapı tablalarındaki diğer örneklerde de olduğu gibi, 50’nci ayetin solda 49’uncu ayetin ise sağda olması gerekiyor.

HATANIN FARKINDAYIZ

  • İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Mürsel Sarı, restorasyon çalışmalarında hata olmadığını belirterek, “Durum bizim restorasyon çalışmamızdan önce de böyleydi sonra da aynı şekilde kaldı” dedi. Sarı, 2007, 2013 yıllarındaki restorasyonlarda kapılara müdahale etmediklerini, sadece temizlik ve vernikleme işlemi yapıldığını belirterek, “Restorasyon öncesinde olduğu gibi şimdi de aynı şekilde duruyor” dedi.

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