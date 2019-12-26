Hayat Karadenizde 2 günde 150 yangın
AKTÜEL

Karadeniz’de 2 günde 150 yangın

Trabzon, Ordu, Giresun, Artvin, Rize, Gümüşhane ile Samsun’da iki günde 150 noktada çıkan yangınlar, büyük ölçüde kontrol altına alındı. Sabotaj kuşkusu duyulan yangınların bahçe temizliğinde yakılan ateşlerden kaynaklandığı tahmin ediliyor. Trabzon’da tedbirsizlikle yangına sebebiyet verdiği iddiasıyla 7 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Trabzon, Ordu, Giresun, Artvin, Rize, Gümüşhane ve Samsun’da 23-24 Aralık’ta yaklaşık 150 noktada örtü ve orman yangını çıktı. Trabzon’da 55, Ordu’da 56, Giresun’da 15, Samsun’da 13 yangın yaşandı. Rüzgarın yanı sıra bölgede uzun süredir yağış olmaması, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı ve düşük nem oranı nedeniyle kontrol altına alınması güçleşen yangınların, bahçe temizliği sırasında yakılan ateşlerden kaynaklandığı tahmin edilirken; İçişleri Bakanlığı da Karadeniz’de farklı noktalarda meydana gelen orman yangınlarının çıkış nedeninin araştırıldığını, şu ana kadar terör ve sabotaj izine rastlanmadığını açıkladı.

7 KİŞİYE SORUŞTURMA

  • Trabzon’da mevsim normallerinden farklı olarak yaklaşık 20 gündür yağmur yağmadığına işaret eden Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, “Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık yere dökülen yaprakları tamamen kurutmuş. En ufak kıvılcım da güneyden esen lodosla birleşince yangına dönüşmesine ve büyümesine sebep oldu” değerlendirmesinde bulundu. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Trabzon’daki 55 yangından 51’inin kontrol altına alındığı, 4 yangının ise kontrol altına alınmaya çalışıldığı belirtildi. Trabzon’da dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu yangına sebebiyet verdiği iddiasıyla 7 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

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