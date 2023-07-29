Kardeşliği pekiştirme zamanı

Muharrem ayının 10’u olan Aşure Günü dolayısıyla yurdun dört bir yanında ve Balkanlarda aşure dağıtıldı. Süleymaniye Camii’nin restorasyonu sırasında Mimar Sinan’ın kaybolmuş vakfiyesindeki vasiyeti üzerine Fatih Belediyesi cuma namazının ardından vatandaşlara aşure dağıttı. Üsküdar Belediyesi, her yıl geleneksel hale gelen aşure dağıtımına bu yıl da devam etti. Esenler Belediyesi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla 12 bin vatandaşa aşure ikram edildi. Fatih Kocamustafapaşa’daki Sümbül Efendi Merkez Tekkesi’nde başlatılan aşure kaynatma geleneği, İnsan ve İrfan Vakfınca devam ettirildi. Vakıf tarafından aslına uygun olarak dualar ve zikirler eşliğinde 5 bin kişilik aşure pişirildi. Afyonkarahisar’da, “Sultan Divani’yi Anma ve 40 Hatimli Şifalı Aşure” etkinlikleri kapsamında 100 bin kap aşure dağıtıldı. Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde Muharrem ayı sebebiyle vatandaşa cuma namazı sonrasında aşure dağıtıldı. Arnavutluk’un başkenti Tiran’da da Aşure Günü etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi. Muharrem ayı vesilesiyle Dünya Bektaşi Merkezi’ndeki törene vatandaşlar ve davetliler katıldı.

Ali Erbaş

ORTAK ACIMIZ

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Aşure Günü’nün Müslümanların zihin ve gönül dünyasında önemli hatıralar barındırdığını belirterek, İslam aleminin birliğini ve kardeşliğini pekiştirmesine vesile olması dileğinde bulundu. Erbaş, “İslam tarihinin en hazin olaylarından biri olan Kerbela faciası, dünyanın neresinde olursa olsun, mezhebi, meşrebi ne olursa olsun ümmet-i Muhammed’in ortak matemi, ortak acısıdır” ifadelerini kullandı. Hz. Hüseyin’i sevmeyi, “Onun şahsında somutlaşan değerleri ve destanlaşan erdemleri yaşama ve yaşatma gayreti içinde olmaktır.” diye tanımlayan Erbaş, “Hz. Hüseyin’in yolundan gitmek, doğruluk, sadakat, samimiyet içinde olmaktır. Hz. Hüseyin’in temsil ettiği değerleri yaşatmanın mücadelesini vermektir. Bu da ancak cahillikten, şiddetten, yalandan, riyadan, fitneden, fesattan ve bencillikten uzak durmakla mümkündür.” dedi.

Bereket getirsin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin ve İslam aleminin Aşure Günü’nü tebrik ederek, muharrem ayının tüm insanlığa huzur ve bereket getirmesini diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, muharrem ayı ve Aşure Günü dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Milletimizin ve İslam aleminin aşure gününü tebrik ediyor, muharrem ayının tüm insanlığa huzur ve bereket getirmesini Allah’tan niyaz ediyorum. Şehadetlerinin yıl dönümünde Hazreti Hüseyin Efendimizi ve Kerbela şehitlerini rahmetle, kemal-i edeple yad ediyorum.” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: “Ülkemizin ve tüm İslam aleminin mübarek muharrem ayını tebrik ediyorum. Aşure aşının şifası, kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi güçlendirsin. Hazreti Hüseyin’i ve tüm Kerbela şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Aşure günü bereketli olsun.”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hafızalara kazınmış öyle acılar, gözyaşlarıyla karılmış öyle anılar vardık ki, asırlar geçse bile kalplere bir yük gibi binen ağırlığından ve o günkü ıstırabından hiçbir şey kaybetmez. Kerbela şehitleri hepimizin şehidi, davaları hepimizin davasıdır” ifadesini kullandı.

Kerbela şehitleri anıldı

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in torunu Hazreti Hüseyin ve yarenlerinin Kerbela’da şehit edilişinin 1384. yılı dolayısıyla yurtta anma programları düzenlendi. Kars’ta Hazreti Ali Çarşı Camisi önünde bir araya gelen grup, anma yürüyüşü yaptı. Ehlibeyt Camisi önüne kadar mersiyeler eşliğinde sine dövüp vücutlarına zincir vurdu. Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde Ehlibeyt Yeşil Cami Derneğince düzenlenen program kapsamında bir araya gelen vatandaşlar da Asri Mezarlık ve Yassıkaya köyünü ziyaret etti. Iğdır il merkezi ve ilçelerinde de anma programları düzenlendi. İstanbul’da da Küçükçekmece’de düzenlenen “Evrensel Aşura Matem Merasimi” ile anıldı.







