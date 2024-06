Kayıp çiniler İstanbul’da yeniden üretildi

Sergide yer alan eserlerin asılları Avrupa ülkeleri başta olmak üzere yedi farklı ülkede farklı müzelerde sergileniyor. Fransa’da Louvre Müzesi ve Ecouen Şatosu, İngiltere’de Victoria and Albert Museum ve British Museum, ABD’de The Cleveland Museum of Art, Yunanistan’da Benaki Müzesi, Portekiz’de Homayzi Koleksiyonu, Katar’da İslam Sanatları Müzesi ve Portekiz’de Calouste Gulbenkian Müzesi, bugün kayıp İznik çinilerine ev sahipliği yapıyor. Seçkiye alınan eserlerin özellikle göz önünde olan eserler olduğunu ifade eden Atırcıoğlu, “Depolarda olanları bize de göstermiyorlar. Tez için giden arkadaşlarımız, öğrencilerimiz oluyor göstermeyi çok uygun bulmuyorlar. Vitrinde olanlara internet aracılığıyla ulaşmak mümkün. Zaten İznik çinileri meşhur ve bu müzelerde sergilenen bolca örneği var” diyor. Sergide reprodüksiyonu yapılan eserlerin tamamı 14-16 yüzyıl arası İznik çinisinin en güzel örneklerinin olduğu döneme ait ve Türkiye’de daha önce herhangi bir koleksiyonda veya müzede sergilenmemiş parçalar. “Günümüzde bile hâlâ bazı müzayedelerde 16. yüzyıla ait İznik çinilerini görebiliyorsunuz. Bunların nasıl gittiği meçhul” ifadesinde bulunan Atırcıoğlu, “Amacımız bu eserlere sahip çıkmak. Orjinallerini alamıyorsak günümüz şartlarında birebir üretimlerini sağlayarak bu kültürel mirasa sahip çıkmak” diyor.