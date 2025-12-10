Kayıp imparator Türkiye’ye dönüyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Burdur’daki Boubon Antik Kenti’nden kaçırılan bronz imparator heykeli ile mermer Demosthenes başı ve Düver kökenli pişmiş toprak tabletlerin de aralarında bulunduğu toplam 28 eserin ABD’den Türkiye’ye iade sürecinin tamamlandığını müjdeledi. Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Boubon Antik Kenti’nden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılan bronz imparator heykelinin, uluslararası işbirliği ve kararlı hukuki takip sonucu Türkiye’ye kazandırıldığını belirterek, “Bu süreç, kültürel mirasımızın izinde tüm dünyada yürüttüğümüz mücadelenin en somut örneklerinden biridir” ifadelerini kullandı.

İADE ETMESE TUTUKLANACAKTI

Heykeli yasa dışı yollarla satın alan ABD’li koleksiyonerin iade talebini reddettiği ancak ABD mahkemesinin verdiği tutuklama kararı sonrası eseri teslim etmek zorunda kaldığı öğrenildi. Ersoy, imparator heykeliyle birlikte Demosthenes mermer heykel başı ve Düver kökenli pişmiş toprak eserlerin de yurda getirileceğini açıkladı.

9 BİN 133 ESER DÖNDÜ

Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı’nın katılımıyla gerçekleştirilen iki ayrı törenle daha önce iade süreci tamamlanan eserlerle birlikte 28 tarihi eser teslim alındı. Böylece son 7 yılda yurda kazandırılan kültür varlığı sayısının 9 bin 133’e ulaştığı bildirildi. Ersoy, süreçte işbirliği yapan Manhattan Bölge Savcılığı ve Amerikan İç Güvenlik Birimi’ne teşekkür etti.

METROPOLİTAN SANAT MÜZESİ’NDEN GELDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bronz imparator heykelinin yanı sıra Başmelek Mikail tasvirli mermer sütun başının da New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi’nden iade edildiği duyuruldu. Yapılan köken araştırmalarında söz konusu eserin, İstanbul Samatya’daki Meryem Ana Peribleptos Manastırı’ndan yasa dışı yollarla çıkarıldığı tespit edildi. ABD makamlarınca teslim edilen eserler arasında Boubon kökenli parçalar, Düver kökenli arkaik dönem pişmiş toprak levhaları ve Roma dönemine ait Demosthenes başı da yer alıyor.







