Armut.com'a erişim engeli getirildi

08:339/12/2025, Salı
G: 9/12/2025, Salı
Erişim engelinin ardından Armut.com'un sosyal medya hesabından konuya dair açıklama yapılarak 'Karar tarafımıza tebliğ edilmemiştir' denildi.
Online hizmet platformu Armut.com’a mahkeme kararıyla erişim engellendi. Kararın gerekçesi henüz açıklanmazken, platformun web sitesi ve mobil uygulamasına erişim sağlanamıyor.

Online hizmet platformu Armut.com, mahkeme kararıyla erişime kapatıldı. Platform üzerinden temizlik, nakliye, tamirat ve tadilat gibi hizmetler için müşteriler ile hizmet verenleri buluşturan Armut.com’un web sitesi ve mobil uygulamasına erişim sağlanamıyor.


Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun paylaştığı verilere göre erişim engeli, 4 Aralık 2025 tarihli ve 2025/10762 D.İş sayılı İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla uygulamaya kondu. Kararın hangi gerekçeyle alındığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.




ARMUT YETKİLİLERİNDEN AÇIKLAMA GELDİ



