Online hizmet platformu Armut.com, mahkeme kararıyla erişime kapatıldı. Platform üzerinden temizlik, nakliye, tamirat ve tadilat gibi hizmetler için müşteriler ile hizmet verenleri buluşturan Armut.com’un web sitesi ve mobil uygulamasına erişim sağlanamıyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun paylaştığı verilere göre erişim engeli, 4 Aralık 2025 tarihli ve 2025/10762 D.İş sayılı İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla uygulamaya kondu. Kararın hangi gerekçeyle alındığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.