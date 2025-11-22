Yeni Şafak
Yasa dışı bahis reklamı yapan 60 hesaba erişim engeli

23:2222/11/2025, Cumartesi
AA
Kars’ta yasa dışı bahis reklamı yapan 48 sosyal medya ve 12 internet sitesi hesabı tespit edilerek erişime engellendi. Şüphelilerin yakalanması için emniyet ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kars'ta yasa dışı bahis reklamı yayını yapan ve oynatan 48 sosyal medya ile 12 web site hesabı engellendi, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Önleme Büro Amirliği ekipleri, sanal devriye faaliyeti yürüttü.

Bu kapsamda yasa dışı bahis reklamı yayınını paylaşan ve oynatan 48 sosyal medya ile 12 web sitesi hesabı tespit edildi.

Kars Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla söz konusu hesaplara erişim engeli getirildi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.


#Kars
#yasa dışı bahis
#erişim engeli
