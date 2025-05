Kendi hikâyeni ağlarda bul

Fırat Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü mezunu olan sanatçı Ali İrgin’in “Ağ’dan Kozmosa” adını taşıyan yeni kişisel sergisi, MAJİ Art Gallery’nin Nişantaşı şubesinde sanatseverlerle buluştu. İrgin, bu sergisinde çocukluğundan bugüne uzanan sanat serüvenini ve kendine özgü “ağ” üslubunu izleyiciyle paylaşıyor. Sanatçının çocukluk yıllarında balık tutarken sıkça kullandığı ağlar, yıllar sonra onun sanatsal imzasına dönüşüyor. “Hayat mücadelesiyle yoğrulmuş bir geçmişten geliyorum” diyen İrgin, her bir tablosunda ağları metaforik bir dilin ana ögesi olarak kurguluyor ve izleyiciyi kendi içsel kozmosuna davet ediyor.

30 Haziran’a kadar ziyaret edilebilecek “Ağ’dan Kozmosa” sergisi, izleyiciyi soyut ve yarı soyut kompozisyonlarda ağlarla yüzleştirirken, aynı zamanda bilinçaltının dışavurumu olarak güçlü bir estetik sunuyor. İrgin’in sanatı vesilesiyle ağlar ile yola çıkan her izleyici rotasını da kendisi belirliyor.

İrgin’in resimle kurduğu bağ, ilkokul yıllarına kadar uzanıyor. “Bütün defterlerimin kenarına mutlaka bir şeyler çizerdim” diyen İrgin, daha ortaokul sıralarındayken ölçü tekniklerini bilmeden birkaç köy okulunun duvarına büyük resimler yapmaya başladığını anlatıyor. O yaşlarda içinden gelen bu yaratıcılığı daha da geliştirmek istese de şartlar el vermemiş. Güzel Sanatlar Lisesi’nde okumak isteyen İrgin, Elâzığ’da bu okulun olmaması nedeniyle Kayseri’deki sınavlara başvurmuş. Ancak ailesinin maddi imkânsızlıkları ve il dışına göndermek istememesi nedeniyle bu hayalini gerçekleştirememiş. Ardından Malatya Hekimhan Lisesi’nde eğitimine devam etmiş. Bu dönemde resme küsen İrgin, lisede yaşadığı bir olayla yeniden sanata tutunmuş: İrgin, “Bir gün resim öğretmenim yaptığım deseni çok başarılı buldu. Öğlene kadar bir resim çizmemi istedi. O resimle bir yarışmaya katıldım ve birinci oldum. O an içimdeki kırgınlık sona erdi” diyerek anlatıyor. Sonunda Elâzığ Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümü’ne girerek hayal ettiği sanat yolculuğuna adım atmış olan İrgin, “Resim öğretmenliğiyle başlayan bu yolculuk, zamanla bir tutkuya dönüştü” diyor.

“Sanatta bir üslup arayışı içerisindeyken balık ağlarını keşfettim. Ama bu bilinçli bir tercih değil, tevafuktu” diyen İrgin, “Çocukluğumda nehirde, derede balık ağlarıyla sık sık balığa gitmem sanırım farkında olmadan sanatımı şekillendirmiş” diyor ve “ağ” motifini merkeze almasının nasıl başladığını ise şöyle aktarıyor: “Bir resim yarışmasına hazırlanırken ekmeği elinde tutan bir el resmetmiştim. Hayat mücadelesini anlatmaya çalışıyordum ama o duygunun eksik olduğunu fark ettim. Atölyeden dışarı çıktım, önümde yırtık bir ağ parçası gördüm. Ağı alıp atölyeye koştum. Onunla adeta bakıştık. Anatomik bir incelemeden sonra ağı boyayıp tuvale uyguladım. Bugünkü ‘ağ’ üslubumun başlangıcı işte o an oldu.”

İrgin, MAJİ Art Gallery’nin Nişantaşı şubesinde sanatseverlerle buluşan “Ağ’dan Kozmosa” adlı sergisini de şu sözlerle anlatıyor: “Ağlar özgün bir üslupla her kompozisyonda ayrı bir metafor oluşturarak karşımıza çıkmaktadır. Çıkış noktası balık ağlarından her ne kadar esinlensem de özgün bir üslupla ortaya koyulan ağlar artık Ali İrgin’in ağları. Ağların helezonik hareketleri, formları, kullanılan imgeler izleyiciyi başka bir evrene götürecek. Her izleyici kendi hikâyesinin kahramanı olacak. O yüzden sergimize ‘Ağ’lardan Kozmosa’ adını verdik. İzleyicilerin ağ figürünün ekseninde, hayallerinde ve duygu dünyalarında yeni yelkenler açmanın perdesini aralıyorum.”