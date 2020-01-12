Kış güzeli ayva

Her ay birbirinden lezzetli tariflerle okurlarını selamlayan Portakal Ağacı’ndan Lokma dergisi Ocak sayısında Ayvayı soframıza getiriyor. Mis kokusu, efsane lezzetiyle zor yenen meyve ayva, kış mevsiminin en özel tatlarından. Bu sihirli meyve, tezgahlarda bol bol görülürken bizim mutfağımıza da uğradı. Yepyeni denemeler bulacağınız ayva tariflerini sizin için derledik.
HER DAMAĞA BAŞKA TAT
- Haşhaşlı Ayva Salatası ile formunuzu korurken kısıtlı yiyeceklere ulaşan herkes farklı bir tatla tanışacak. Kurabiyelerin basitliğine ayvanın havasını katan Ayva Dolgulu Kurabiye tarifimiz ise kalabalık ev oturmalarının kurtarıcısı olmaya aday.
- Haşhaşlı Ayva Salatası
- MALZEMELER
- Yarım demet dereotu
- Yarım, küçük, küp küp doğranmış ayva
- Limon suyu l Haşhaş
- Kars gravyeri
- Sos için: l Pekmez
- YAPILIŞI: Dereotunu elinizle istediğiniz büyüklükte koparın ve tabağın altına yerleştirin. Ayvaları limon suyunun içine atıp haşhaşa bulayın ve dereotunun üzerine yerleştirin. Peyniri istediğiniz şekilde kesip ilave edebilirsiniz. Pekmezi üzerinde gezdirerek servis edin.
Ayva Dolgulu Kurabiye
- MALZEMELER
- 1 + 1/8 su bardağı un
- 1/3 su bardağı toz şeker
- 1 paket vanilya
- 85 gr tereyağ
- 1 adet yumurta
- Dolgu için:
- 1 çorba kaşığı ayva marmelatı
- Yarım paket krema
- YAPILIŞI: Yumurta hariç hamur malzemelerini robottan geçirin. Tereyağı ufalanınca yumurtayı da ilave edip karıştırın. Ekmek kırıntısı görüntüsü alınca hamuru elinizle yoğurmadan toparlayın. Buzdolabı poşetine alıp buzdolabında en az 1 saat dinlendirin. Krema ve marmelatı karıştırın. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alın. El ayanızda ince açıp harçtan içince ilave edin ve yuvarlayıp kapatın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pembeleşinceye kadar pişirin.