Kış güzeli ayva Kış mevsiminin zor ve özel tadı ayvadan yapılan birçok tariften en lezzetlileri sizin için seçtik. Tezgahlardan sofralara taşınan bu meyve, tatlı ve tuzlu tarifler sunuyor.

Haber Merkezi 12 Ocak 2020, 04:00 Yeni Şafak