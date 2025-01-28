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Kış kampları dolu dolu geçecek

Kış kampları dolu dolu geçecek

04:0028/01/2025, Salı
G: 28/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), bu yıl 9'uncusunu düzenleyeceği 'Tematik Kış Kampları' kapsamında 8 ilde 8 farklı tema ile gençleri ağırlayacak.

NAZİFE BARDAK

3-7 Şubat tarihlerinde düzenlenecek kamp, 1200 öğrenciye katılma fırsatı sunacak. Öğrencilerin sosyalleşme imkânı bulduğu kamplarda gençler, bulundukları şehrin tarihi ve kültürel mekanlarını görme fırsatı bulacak. Akademik seminerler, şehir gezileri, şehit yakınları ve gazi ziyaretleri, bilgi yarışması ve birbirinden farklı etkinlikler gerçekleştirilecek. Kamplar 2025 yılında 43 kamp merkezinde yapılacak. Her yıl farklı illerde farklı temalarla düzenlenen tematik kış kampları bu yıl Gaziantep’te Bilişim ve Yapay Zekâ, Mersin’de Eğitimciler, Erzurum’da Kış Sporları, Konya’da Sosyal Hizmet ve Gönüllülük, Ankara’da Diplomat Akademi, Samsun’da Girişimcilik ve Hayat Becerileri, Eskişehir’de Sosyal Medya ve İletişim, Şanlıurfa’da Tarih ve Medeniyet Kampı temalarıyla yapılacak. Yıl boyunca yapılacak kamplarda toplam 42 bin 364 gencin ağırlanması planlanıyor. Yazın yapılacak doğa ve deniz kamplarına ise 50 bine yakın gencin katılması ön görülüyor.



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#GSB

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