Kitap okuyan öğrencilere ödül

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği’nin İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte 2017 yılında başlattığı kitap okuma projesi, bu yıl üçüncü kez gerçekleştirildi. İstanbul’daki 121 imam hatip lisesinden 4 bin 615 öğrenci yarışmaya katılarak belirlenen 5 kitabı okudu. Yapılan sınavda en başarılı olan 30 öğrenciye ise ödülleri takdim edildi.

Kitap kayığına binerek limana ulaşabiliriz

Abdullah Ceylan

ÖNDER Genel Merkezi’nde düzenlenen ödül töreninde konuşan Genel Sekreter Abdullah Ceylan, “Bugün dünyanın kurulduğu günden beri en hızlı döndüğü zamanı yaşıyoruz. Algısal olarak, nesil olarak hızı değişti; zaten teknolojik olarak hız çağında olduğumuzu söylüyoruz” dedi. Böyle bir dönemde çağın hızına kapılıp kaybolup gitmemek için sarılabilecek gücün kitap okuma halkaları olduğunu kaydeden Ceylan sözlerine şöyle devam etti: “Biz kendi köklerimizden kopmadan kitap kayığına binerek sağ salim limana ulaşırız diye düşünüyoruz. Her kitap yeni bir hayat projesi bizim için çok önemli. Gençlerin artık kitaptan koptuğu bir dönemde yeniden kitapla buluşan ve hayatının bir parçası haline getiren siz kıymetli genç kardeşlerimi ailelerini ve hocalarını tebrik ediyorum. İnşallah kitapla başlayan bu yolculuğunuz derin bir ilim geleneği ile taçlanır.”

Okumamızı bekleyen değerli kitaplar var

Tayfur Esen

ÖNDER Genel Başkan Yardımcısı Tayfur Esen de konuşmasında kitabın hakka ve hakikate ulaşma noktasında bir araç olduğunu belirterek, “Doğrudur, her kitap yeni bir hayattır ancak hiçbir kitap yarışma kitabı değildir. Kitabın tek bir amacı vardır, sizi size buldurmak ve yeni ufuklar açtırmak” dedi. Allah’ın Kuran’da bize oku dediğini, Kuran ve izindeki kitapların yol gösterici olduğunu belirterek, “Ümit ediyorum yarışma kitapları dışında da kitap okuyan bir topluluk oluruz. Yarışmalar motive edici bir içeriğe sahiptir ancak okumamızı bekleyen çok değerli kitaplar da var” diye konuştu.

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Önderlerle süslemek istedik

Resul Çiftçi

Genç ÖNDER Başkanı Resul Çiftçi ise öğrencilerle birlikte pek çok etkinlik gerçekleştirdiklerini ancak bu projenin diğerlerinden daha farklı bir noktada olduğunu belirterek, “Burada kitapla hemhal olan kardeşlerimiz ritmini devam ettirebilirse ömrüne bir meşale oluyor. Elhamdülillah güzel sonuçlar alıyoruz” dedi. Bu yıl okuma listesini önderlerle süslemek istediklerini aktaran Çiftçi, “Ümmetin önderleri ile gençleri nasıl buluşturabiliriz dedik, kitaplarla onları size taşımaya çalıştık” ifadelerini kullandı. Çiftçi, ÖNDER’in 200 civarında imam hatip lisesine kütüphane kurduğunu da sözlerine ekledi.

Müzakere halkaları oluşturuldu

Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, kitap okumayı sevdirmek; öğrencilerin Türkçeyi doğru, güzel, etkili kullanma becerisini geliştirmek amacıyla düzenlenen projenin başlangıcında, okullarda on öğrenci ve bir öğretmenin bir araya gelmesiyle müzakere halkaları oluşturuldu. Müzakere halkasına belirlenen beş kitap ücretsiz olarak dağıtıldı. Öğrenciler belli aralıklarla bir araya gelerek rehber öğretmenin gözetiminde okudukları kitapları müzakere etti. Projenin son aşamasında ise öğrenciler sınava tabi tutuldu.

5 kitaptan sınav oldular

Her Kitap Yeni Bir Hayat isimli projeye ve yarışmaya katılan öğrenciler, İlke Yayıncılık Çağa İz Bırakan Önderler Serisi’nden Aliya İzzetbegoviç (Mahmut Hakkı Akın), Mehmet Akif Ersoy (Abülkadir Macit), Ömer Muhtar (Osman Arpaçukuru), Malcolm X (Recep Şentürk) ve Muhammed İkbal (Muhammed Han Kayani) kitaplarını okudular. Daha sonra öğrenciler bu kitaplardan sınava girip 5 kitapla ilgili kendilerine yöneltilen toplam 100 soruluk testi cevapladılar.

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30 öğrenciye ödülleri verildi

121 okulda düzenlenen yarışmaya, 4 bin 615 öğrenci katıldı. Optik formların okunmasının ardından dereceye girdiği belirlenen 30 öğrenciye düzenlenen törende ödülleri verildi. İlk 10’a giren öğrencilere notebook, ikinci 10’daki öğrencilere fotoğraf makinesi ve üçüncü 10’da yer alan öğrencilere de tablet hediye edildi. Ödül töreni toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.