Kıyıya vuran yavru yunusa yardım eli

Olay, dün öğle saatlerinde Ambarlı Sahili'nde meydana geldi. Gezmek için deniz kenarına gelen bir grup, kıyıya yakın bölgede duran ve bir türlü uzaklaşamayan yunus balığını fark etti. Bir süre sonra kıyıya vuran yunus kayalıklara sıkıştı. Durumu fark ederek yunusu kurtarmak isteyenler sudan çıkardıkları balığı uzaklara atsa da yunus tekrar kıyıya geldi. Yardım istenmesi üzerine olay yerine gelen balıkçının kucaklayarak teknesine aldığı yunus, Avcılar açıklarına bırakıldı.

Kıyıya vuran yunusu kurtaran Enes Bacaksız, “Kayalara sıkışmıştı. Kurtarmak için aşağı indiğimizde yara almıştı. Gemi pervaneleri veya balıklardan ısırma gibi kesikleri vardı. Önce çıkarttım, denizin yoğun olan bölgesine bıraktım. Tekrardan kendini kayaların arasına sıkıştırınca balıkçılar da yardımcı istedik. Tekrardan çıkartıp uzak bölgedeki bir yere bıraktık. Yardım istediğimiz balıkçı aldı götürdü, denizin daha yoğun olan bölgesine kayalık olmayan bölgelere bıraktık" dedi