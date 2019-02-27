Hayat Kızılay kadın kan bağışçı sayısını artırmayı hedefliyor
AKTÜEL

Kızılay kadın kan bağışçı sayısını artırmayı hedefliyor

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Türkiye'de kadın kan bağışçı sayısının düşük olduğunu belirterek, "Kadınlarımız için kan verirken kendilerini rahat hissedeceği, mahremiyetlerini muhafaza edeceği ortamlar oluşturuyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
Kızılay, her gün Türkiye'nin 300 noktasında topladığı 9 bin ünite kanı, her türlü şartta ve koşulda bin 500 hastaneye ulaştırıyor.
Kızılay, her gün Türkiye'nin 300 noktasında topladığı 9 bin ünite kanı, her türlü şartta ve koşulda bin 500 hastaneye ulaştırıyor.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Türk Kızılay Edirne Şubesi'nin olağan genel kuruluna katılmak için geldiği kentte yaptığı açıklamada, Türkiye'de her gün 9 bin ünite, yılda ise 3 milyon ünite kan ihtiyacı bulunduğunu, bunun karşılanması için her gün 300 noktada kan bağışı kabul edildiğini söyledi.

Ağır kış şartlarında, yazın veya ramazan ayında kan bağışında düşüş yaşandığını ifade eden Kınık, geçen aylarda kan stoklarının kritik seviyede olduğu yönündeki çağrı sonrası bu eşiğin aşıldığına dikkati çekti.

Şu an sıkıntı olmadığını, günlük 70 bin ünite kan stoklandığını dile getiren Kınık, Türkiye'de erkek bağışçılara oranla kadınların kan bağışı oranının düşük olduğunu vurguladı.

Dünya genelinde olan kadın bağışçı sayısının düşüklüğünün Türkiye'de büyük oranda "iğne fobisi"nden kaynaklandığının altını çizen Kınık, "Kadınlar kan bağışı yapmakta bazı tedirginlikler yaşıyor. Kadınların iğne korkuları var. Kadınların iğne korkusu kan bağışını engelliyor ancak bu kan bağış merkezlerine gelip uzmanlarımızla konuştuklarında aşılabilecek korkular. Kadınlarımızın kök hücre ve kan bağışında daha iyi seviyelere çıkması için çalışmalarımız devam ediyor. Kadınlarımız için kan verirken kendilerini rahat hissedeceği, mahremiyetlerini muhafaza edeceği ortamlar oluşturuyoruz" diye konuştu.

Hedef yüzde 30'a çıkarmak

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Türkiye'de kan bağışında kadın bağışçıların oranının yüzde 14 civarında olduğunu vurgulayarak, bu oranı yüzde 30'a çıkarmak için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

REKLAM

Kınık, Kızılay'ın her gün Türkiye'nin 300 noktasında topladığı 9 bin ünite kanı, her türlü şartta ve koşulda bin 500 hastaneye ulaştırdığını sözlerine ekledi.

Prof. Dr. Oğuz Özyaral'dan kış çayı tarifi
HAYAT
Prof. Dr. Oğuz Özyaral'dan kış çayı tarifi

Cüceler engelli statüsüne alındı
HAYAT
Cüceler engelli statüsüne alındı
Cumhuriyet tarihinin en büyüğü başladı

Cumhuriyet tarihinin en büyüğü başladı

​Türkiye'yi çevreleyen 3 denizde ilk kez aynı anda tatbikat.
Bu muhalefet terörün piyonu

Bu muhalefet terörün piyonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle işbirliği yapan partileri uyardı.
İki ülke arasında büyük gerilim

İki ülke arasında büyük gerilim

​Hindistan'da savaş uçağı düştü, pilotlar öldü.
Her işçi için bin 618 TL destek

Her işçi için bin 618 TL destek

​Devletin işe alınacak işçi için desteği belirlendi.
Tarihi bankayeniden kuruluyor

Tarihi bankayeniden kuruluyor

​BDDK onay verdi, en kısa sürede şubeleşecek.
8 il için kar alarmı

8 il için kar alarmı

Şiddetli geliyor, ​Meteoroloji'den il il uyarı.
Selahattin Gürkan projelerini Yeni Şafaka anlattı

Selahattin Gürkan projelerini Yeni Şafaka anlattı
15 bin polisalımı müjdesi

15 bin polisalımı müjdesi

​Bakan Soylu'dan iş arayanlara müjdeli haber.

Bay Kemal SGKyı batırmak istiyor

Bay Kemal SGKyı batırmak istiyor

CHP finansöründeki EYT'lilerin istekleri SGK'yı felce uğratır.

28 Şubat tarihe gömüldü

28 Şubat tarihe gömüldü

Bin yıl sürecek denilen darbe birkaç yılda çöktü.
CHP çöpe battı

CHP çöpe battı

1990'lı yılları aratmayan görüntüler oluştu.
Bu dünyada adalet görmedik

Bu dünyada adalet görmedik

Mısır'da idam edilen gençlerin anneleri konuştu.
Erbakan yol gösteriyor

Erbakan yol gösteriyor

Erbakan'ın fikir ve idealleri rehber oluyor.
Buca krizi tırmanıyor

Buca krizi tırmanıyor

Kılıçdaroğlu'nun adayları parti içi kavgayı kızıştırdı.
İş dünyasından istihdam çağrısı

İş dünyasından istihdam çağrısı

İstihdam Seferberliği 2019 programına destek geldi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.