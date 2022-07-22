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Konaklama: Devlet yurdu Rota: Türkiye turu!

Seyahati seven, farklı şehirleri görmek isteyen 18-25 yaş arası gençlere, KYK yurtları kapılarını ücretsiz açtı.

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Muhammed Kurtar Merve Safa Akıntürk Yeni Şafak
Konaklama: Devlet yurdu Rota: Türkiye turu!
KYK, 18-25 yaş arası gençlere,yurtları kapılarını ücretsiz açtı.

Seyahati seven, farklı şehirleri görmek isteyen 18-25 yaş arası gençlere, KYK yurtları kapılarını ücretsiz açtı. 1 Eylül’e kadar sürecek 'Seyahatsever Projesi' ile devlet yurtları, gençleri ağırlayacak. Anadolu’yu tanıma imkanı sunan proje yurtlarından biri de Ankara'daki Cebeci KYK Kız Öğrenci Yurdu ve Osman Tan Erkek Öğrenci Yurdu.

BAŞKENTİ KEŞFE ÇIKTIK

Türkiye’nin farklı yerlerinden Ankara’ya gelen gençler, ülkelerini gezebildikleri kadar gezmeyi planlıyor. Kahramanmaraş’tan gezmek için Başkente gelen Kübra Koçak “Bu imkân sağlanmasaydı kalacak yer sorun olacaktı” ifadelerini kullandı.

Sivas'tan gelen Ahmet Balın ise Sivas’tan gelerek Osman Tan Erkek Öğrenci Yurdu'nda konaklayanlardan biri. Balın, “Konaklama imkânı tanındığı için üniversite tercihleri öncesinde şehirleri tanımak açısından bir fırsat olacağını düşündük” şeklinde konuştu. Mikail Meral ise kısa süre içinde Başkenti keşfettiğini söyledi. Kızılay, Ulus’ta kaybolduklarını anlatan Meral’in rotasında Millet Kütüphanesi ve Millet Camisi’ne gitmek var. Naci İnan Ünver, Karaman’dan Ankara’yı tanımaya gelenler arasında. Karaman, “Liseyi yeni bitirdim. Şehirleri tanımak için geziyorum. Üniversite dönemi için güzel bir fırsat” dedi.

Tüm imkanlardan faydalanıyorlar

  • Rezervasyonunu gelmeden bir gün önce yaptıran genç misafirler barınacakları yurda girişte personel tarafından karşılanıyor. Yastık, yorgan ve çarşaf gibi malzemeler görevli personelden alınıyor. Misafirler tercihlerine göre 2 ya da 3 kişilik odalarda ağırlanıyor. Üç gece kalma hakkı verilen misafirler yurtların sosyal aktivitelerinden de faydalanabiliyor. Öğrencilerin memlekete gitmeleri nedeniyle sessizliğe bürünen dinlenme odaları, çalışma salonları, satranç ve tenis masaları kısa süreli yeni sakinleri ile renkleniyor. Barınmanın yanı sıra misafirlere ücretsiz internet imkanı da sağlanıyor. Misafirlere hatıra kalması için “seyehatsever” yazılı bileklik hediye ediliyor. Misafirler sabah 5’te yurttan çıkış yapıp gece 1’de giriş yapabiliyor.

Yurtlarda hazırlıklar tamamlandı: Gençler ücretsiz konaklayabilecek
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15 Temmuz-1 Eylül arasında ücretsiz konaklamadan faydalanacak gençler için Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki yurtlar hazır hale getirildi.
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Edirne'deki Sultan Çelebi Mehmet Yurdunun görevlileri, ortak kullanım alanları ve odalarda temizlik çalışmalarını tamamladı. Edirne'de 1560 öğrenci kapasiteli yurt genç misafirlerini bekliyor.
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Kırklareli'nde de 1850 kişi kapasiteli Hundi Hatun Öğrenci Yurdunda temizlenen odalar konaklamaya hazır hazır hale getirdi.
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İl Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu, AA muhabirine, yarın itibarıyla gençleri konaklamaları için yurda kabul edeceklerini söyledi.
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Tüm hazırlıkların tamamlandığını ifade eden Babuşçu, KYK yurtlarını tercih edecek öğrencilere de teşekkür etti.
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Babuşçu, gençlerin en iyi şekilde misafir edileceğini kaydetti.
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Tekirdağ'daki öğrenci yurtları da konaklayacak gençleri bekliyor.
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Geçen ayın sonunda yapılan kabine toplantısından sonra açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, \"81 ilimizin tamamında belirlenen yurtlarımız 15 Temmuz-1 Eylül tarihleri arasında 18-25 yaş arası evlatlarımızın ücretsiz konaklamalarına açık olacaktır\" dedi.
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptığı son dakika açıklamasında ücretsiz konaklamaların Cuma başlayacağını söyleyerek, \"15 Temmuz- 1 Eylül tarihleri arasında Edirne'den Kars'a, Kars'tan Muğla'ya, Aydın'a, Antalya'ya, Trabzon'a, Rize'ye tüm gençlerimiz nereye gezmek istiyorlarsa, gezdikleri yerlerde ücretsiz olarak yurtlarımızda onlara konaklama imkanı sağlayacağız. İnşallah gençlerimiz bu yazı dolu dolu yaşayacaklar\" ifadelerini kullandı.
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KYK resmi sayfasından yapılan açıklama şu şekilde: \"<br><br>Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, okulların tatil olduğu yaz aylarında da gençlere hizmet vermeye devam ediyor.<br><br>Sınav, staj, Cumhurbaşkanlığı staj programı vb. eğitim faaliyetleri sebebiyle yurtta barınmak isteyen öğrenciler için yurtlar yaz ayları boyunca gençlerin hizmetinde olacak.
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Nöbetçi yurtlarda kalmak isteyen öğrencilerin ilgili belgeyle (sınav, staj belgesi vb.) il müdürlüklerine veya nöbetçi yurtlara başvurması gerekiyor.<br><br>Nöbetçi yurtlarda kalmak için yurt öğrencisi olma şartı aranmıyor. <br><br>Yurtlarda kayıtlı olmayan öğrenciler de ilgili belgeyi il müdürlüğüne ya da nöbetçi yurda vererek yurt hizmetinden faydalanabilecek. Ancak Ankara, İstanbul ve İzmir illerindeki nöbetçi yurtlarda yoğunluktan dolayı sadece yurtlara kayıtlı olan öğrenciler barınabilecek.
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Yurtlarda hazırlıklar tamamlandı: Gençler ücretsiz konaklayabilecek
Trakya'daki Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları, ücretsiz konaklama hizmetinden yararlanacak gençler için hazırlandı. Yaz tatilini seyahat ederek değerlendirmek isteyen gençler 81 ilde seçilen KYK yurtlarında ücretsiz konaklayabilecek.

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