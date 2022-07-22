Konaklama: Devlet yurdu Rota: Türkiye turu!

Seyahati seven, farklı şehirleri görmek isteyen 18-25 yaş arası gençlere, KYK yurtları kapılarını ücretsiz açtı. 1 Eylül’e kadar sürecek 'Seyahatsever Projesi' ile devlet yurtları, gençleri ağırlayacak. Anadolu’yu tanıma imkanı sunan proje yurtlarından biri de Ankara'daki Cebeci KYK Kız Öğrenci Yurdu ve Osman Tan Erkek Öğrenci Yurdu.

BAŞKENTİ KEŞFE ÇIKTIK

Türkiye’nin farklı yerlerinden Ankara’ya gelen gençler, ülkelerini gezebildikleri kadar gezmeyi planlıyor. Kahramanmaraş’tan gezmek için Başkente gelen Kübra Koçak “Bu imkân sağlanmasaydı kalacak yer sorun olacaktı” ifadelerini kullandı.

Sivas'tan gelen Ahmet Balın ise Sivas’tan gelerek Osman Tan Erkek Öğrenci Yurdu'nda konaklayanlardan biri. Balın, “Konaklama imkânı tanındığı için üniversite tercihleri öncesinde şehirleri tanımak açısından bir fırsat olacağını düşündük” şeklinde konuştu. Mikail Meral ise kısa süre içinde Başkenti keşfettiğini söyledi. Kızılay, Ulus’ta kaybolduklarını anlatan Meral’in rotasında Millet Kütüphanesi ve Millet Camisi’ne gitmek var. Naci İnan Ünver, Karaman’dan Ankara’yı tanımaya gelenler arasında. Karaman, “Liseyi yeni bitirdim. Şehirleri tanımak için geziyorum. Üniversite dönemi için güzel bir fırsat” dedi.

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Tüm imkanlardan faydalanıyorlar

Rezervasyonunu gelmeden bir gün önce yaptıran genç misafirler barınacakları yurda girişte personel tarafından karşılanıyor. Yastık, yorgan ve çarşaf gibi malzemeler görevli personelden alınıyor. Misafirler tercihlerine göre 2 ya da 3 kişilik odalarda ağırlanıyor. Üç gece kalma hakkı verilen misafirler yurtların sosyal aktivitelerinden de faydalanabiliyor. Öğrencilerin memlekete gitmeleri nedeniyle sessizliğe bürünen dinlenme odaları, çalışma salonları, satranç ve tenis masaları kısa süreli yeni sakinleri ile renkleniyor. Barınmanın yanı sıra misafirlere ücretsiz internet imkanı da sağlanıyor. Misafirlere hatıra kalması için “seyehatsever” yazılı bileklik hediye ediliyor. Misafirler sabah 5’te yurttan çıkış yapıp gece 1’de giriş yapabiliyor.