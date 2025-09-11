Kovid yeniden aramızda

Son haftalarda grip benzeri şikayetlerle hastaneye başvuran hastaların büyük kısmında Kovid-19 görülüyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, "Son bir aydır polikliniklerde Kovid vakaları arttı. Özellikle grip olarak gelen vakaların neredeyse tamamına yakını Kovid. Vakalar genelde hafif semptomlarla geliyor. Ancak grip benzeri belirtilerle yoğun bakıma aldığımız, hayati risk teşkil eden vakalar da oldu. Bu vakalarda pandeminin ilk dönemlerinde olduğu gibi ağır ilaçlar kullanmak zorunda kaldık" dedi. Kovid vakalarının yeniden alevlenme sürecinde olduğunu söyleyen Akkoyunlu, özellikle hastalık belirtisini fark edenlerin maske ve mesafe kurallarına uyması gerektiğini söyledi.





OMİCRON YÜKSELİŞTE

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Hüsrev Diktaş ise, Omicron varyantlarının dünyada yeniden hızla yayıldığını ifade ederek “Yüksek ateş, halsizlik, boğaz ağrısı ve tat-koku kaybı bu varyantlarda da gözleniyor” uyarısında bulundu.





BELİRTİLER AYNI

Diktaş, özellikle ileri yaş, çocuklar ve bağışıklığı baskılanmış bireylerin daha büyük risk altında olduğunun altını çizdi. Diktaş, “Mayıs ayı itibarıyla Amerikan verilerine dayanılarak Kovid- 19’un alt tipi olan Omicron varyantının yeniden tüm dünyada yaygınlaşmaya başladığını görmekteyiz. Omicron varyantının alt tipleri olan Stratus ve Nimbus’un bu artışta son derece önemli rol oynuyor. Bu varyantlar dünya genelinde farklı bölgelerde gözlenmekte. Ancak belirti olarak diğer Kovid vakalarından çok da farklı değiller. Klinik olarak izlediğimizde ateş, yorgunluk, halsizlik, üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularıyla birlikte ciddi boğaz ağrıları, ishal, tat ve koku kaybı gibi nörolojik semptomlar da gözleniyor" şeklinde konuştu.





Belirtisi olan çocukları okula göndermeyin

Doç. Dr. Hüsrev Diktaş, "Özellikle okula başlayan çocuklarda bu belirtiler varsa çocuklar okula gönderilmemeli. Hastaların izole edilmesi ve destek tedavisinin sağlanması büyük önem taşıyor. Özellikle ileri yaş ve çocukluk çağı hastalarla birlikte bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde tablo daha da ağır seyrediyor. Bu konuda dikkatli olmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.



