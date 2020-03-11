Hayat Krizi en iyi yöneten Sağlık Bakanı
GENEL SAĞLIK

Krizi en iyi yöneten Sağlık Bakanı

Dünyada virüs görülen ülke 114’e yükselirken Sağlık Bakanı Koca ve ekibi aldığı önlemlerle Türkiye’yi şimdiye kadar korudu. Salgın Çin ile sınırlıyken operasyon merkezi kuruldu, tedavi için 25 hastane belirlendi. Türkiye’ye girenler termal kameralarla tarandı.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Dünyada koronavirüs vakaları artarken Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ve ekibi aldığı üst düzey önlemlerle salgını ülke dışında tuttu. Bu başarı tehlikenin erkenden fark edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması sayesinde geldi. Grip salgınlarına karşı her yıl düzenli bir yol haritası çıkaran bakanlık, bu tecrübelerden hareketle koronaya karşı eylem planı hazırladı. İşte bakanlığın ilk günden beri aldığı tedbirler:

  • * 31 Aralık 2019’da Vuhan’da patlak veren ilk vakanın ardından bakanlık alarm durumuna geçti.
  • * 5 Ocak’ta ‘Riski açıklamak için daha fazla bilgiye ihtiyaç’ var diyen Dünya Sağlık Örgütü’ne rağmen türkiye 6 Ocak’ta ‘koronavirüs’ operasyon merkezini devreye aldı.
  • * 9 Ocak’ta ilk ölüm oldu. 15 Ocak’ta 25 referans hastane belirlendi.
  • * 2 Şubat’ta ilgili bakanlıklara koronavirüsle ilgili bilgilendirme yazısı gönderildi.
  • * 3 Şubat’ta Çin’den gelen tüm uçak seferleri durduruldu.
  • * 4 Şubat’ta kamuoyunu bilgilendirmek üzere kamu spotu yayınlandı.
  • * 6 Şubat’ta yerli kit kullanımına başlandı.
  • * 23 Şubat’ta İran’la sınır kapıları kapatıldı.
  • * 25 Şubat’ta sınırlara sahra hastaneleri kurdu.
  • * 28 Şubat’ta İtalya, Irak ve Güney Kore uçuşlarının durdurulmasına karar verildi.
  • * 2 Mart’ta 14 güne kadar sağlık raporu ve idari izin uygulanmasına olanak tanındı.
  • * 9 Mart’ta yurt dışı dönüşlerinde 14 gün kuralı hayata geçti.
  • * Havaalanlarına termal kameralar yerleştirdi, 4 milyon 121 bin 225 yolcuya ateş taraması yapıldı.
  • * 22 Ocak tarihinden bu yana liman ve boğazlarda 7 bin 216 yolcuya ateş taraması yapıldı. Taramalar sonucu 1 kişide ateş tespit edildi.
  • * Hastalığın 90-120 dakikada tespit edilmesini sağlayan yerli kit ile Ankara, Erzurum ve İstanbul’daki laboratuvarlarda şu ana kadar 2 bin 900 tahlil yapıldı.

Tedbirler artırıldı
HAYAT
Tedbirler artırıldı
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