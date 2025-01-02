Krizlerin ‘barış’ anahtarı 

Orta Doğu’nun kalbinde yıllardır süregelen çatışmalara karşı Türkiye, 2024 yılına güçlü bir diplomasiyle damgasını vurdu. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’n 3 Ekim 2023 öncesinde olduğu gibi İsrail’in soykırımına karşı Filistin halkının bağımsızlık mücadelesini savunmak için hem bölgesel hem de küresel arenada etkili adımlar attı. İsrail’in Gazze’deki saldırıları ve Batı Şeria’daki zulme karşı Türkiye, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası platformlarda adaletin sesini yükselterek, Filistin davasını küresel boyutta savundu. İİT bünyesinde Türkiye’nin öncülüğünde kurulan Filistin Temas Grubu, dünya genelinde Filistin davasını anlattı.

BARIŞA GİDEN YOL TÜRKİYE’DEN GEÇİYOR

Karadeniz’de yükselen gerilimlere Türkiye, diplomatik inisiyatiflerle karşılık verdi. Rusya ile Ukrayna arasında şubat 2022’de patlak veren savaşta Türkiye, barışa giden yolu inşa etmek adına kritik bir rol üstlendi. Tarafları önce Antalya, ardından İstanbul’da bir araya getirdi. Türkiye, savaşın önlenmesi için her iki ülke ile de yoğun müzakereler yürütürken taraflar arasındaki esir takasında da aktif rol oynadı. Global gıda krizine karşı Karadeniz’de kurulan Tahıl Koridoru’nun yeniden canlandırılması için özellikle Rusya cephesinde diplomasisini hala sürdürüyor. Türkiye, iki süper güç ABD ile Rusya arasındaki tarihi esir takasında da etkili rol oynayarak başkent Ankara’daki takasa ev sahipliği yapması ile öne çıktı.

BİR GÖZÜ HEP KOMŞUSUNDA

Suriye, son yılların en karmaşık diplomatik ve güvenlik krizlerinden birine sahne olmaya devam etti. Türkiye, Suriye’nin kuzeyinde PKK ve diğer terör örgütlerine karşı etkili operasyonlarını sürdürerek, bölgedeki güvenliği sağlamada önemli bir aktör oldu. Bunun yanında, Suriyeli mültecilerin güvenli şekilde geri dönmesi için somut adımlar atarak, insani yardımların ulaştırılması konusunda uluslararası iş birliğini güçlendirdi. 8 Aralık’ta 61 yıllık Baas rejiminin muhalifler tarafından devrilmesi sonrasında da Türkiye aktif politikasını sürdürdü.

TERÖRE KARŞI KOMŞU KONSEPTİ

Irak’taki terörle mücadelede Türkiye, bölgesel güvenliği sağlamak amacıyla operasyonlarını artırdı. Aynı zamanda, Irak’taki Türkmen nüfusunun haklarının korunmasına yönelik diplomatik hamleler gerçekleştiren Türkiye, bölgesel istikrarı sağlamak adına ekonomik ve askeri iş birliğiyle de önemli bir rol üstlendi. Türkiye ve Irak, güvenlik iş birliği ve terörle mücadeleye dair mutabakat zaptı imzaladı. Söz konusu mutabakat ile iki ülkenin PKK’ya karşı mücadelesi yaklaşmış oldu.

KAFKASLAR’DA BARIŞ ÇABALARI

Güney Kafkasya, 2024 yılında Türkiye’nin bölgesel barışı teşvik etmek için gösterdiği kararlılıkla dikkat çekti. Azerbaycan ile olan stratejik ilişkilerini derinleştirirken, Ermenistan ile de barış görüşmelerine katkı sağlayarak bölgedeki istikrarı destekledi. Türkiye, sadece bir dost değil, aynı zamanda bölgesel güvenlik adına güvenilir bir arabulucu olarak kendini gösterdi.

AVRUPA YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Brüksel’deki Dışişleri Bakanları toplantısına katılarak Türkiye, 2024’te Avrupa Birliği ile ilişkilerinde yeni bir döneme girdi. Kıbrıs sorunu ve KKTC’nin uluslararası alandaki tanınması konularında kararlı adımlar atarken, aynı zamanda AB ile ekonomik ve ticari ilişkileri daha da derinleştirmek için önemli fırsatlar yarattı.







