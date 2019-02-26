Küçük yazara anlamlı destek

Avrasya Kitap Fuarı’nda yoğun ilgi ile karşılanan Başkan Şenocak’a AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan da eşlik etti. Ziyarette 9 yaşındaki yazar Rüya Aygüneş ile sohbet eden Şenocak, Rüya’nın basılan bin kitabının 300 adetini alarak, çocuklara dağıtacağını söyledi. Rüya’yı örnek alacak çocuklar olacağını söyleyen Şenocak, “Senin çok başarılı olacağına inanıyorum. 300 tane kitap alalım ve senin yaşındaki genç kardeşlerimize okumaları için bunları verelim” dedi. Kitabına destek verdiği için Bayram Şenocak’a teşekkür eden 9 yaşındaki Rüya Aygüneş, “Çok mutlu oldum. Kendisi çok tatlı birisi” diye konuştu.

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