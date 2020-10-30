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Kültür Sanat Ödülleri sahiplerini buldu

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu. Koleksiyoner Mehmet Çebi ödüle layık görülürken, vefa ödülünün Necmeddin Okyay’a verilmesi kararlaştırıldı. Kültür tarihinde Sadettin Ökten, sosyal bilimlerde İsmail Kara, edebiyatta İbrahim Tenekeci, sinemada Derviş Zaim, müzikte de Özdemir Erdoğan ödüle layık bulunan diğer isimler oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mehmet Çebi
Mehmet Çebi

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’ne layık görülen isimler açıklandı. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk kültür ve sanat hayatına önemli katkılarda bulunan, Türkiye’nin kültür ve sanatının yücelmesine çalışan, özgün eserleri veya hizmetleriyle üstün kabiliyet gösteren kişi veya kurumlara verilen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’nin bu yılki sahiplerini belirlemek üzere yürütülen titiz çalışma tamamlandı.

ÖDÜLLERİ ERDOĞAN TAKDİM EDECEK

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında bu yıl koleksiyoner Mehmet Çebi ödüle layık görüldü, vefa ödülünün Necmeddin Okyay’a verilmesi kararlaştırıldı. Kültür tarihi alanında Sadettin Ökten, sosyal bilimler alanında İsmail Kara, edebiyat alanında İbrahim Tenekeci, sinema alanında Derviş Zaim, müzik alanında da Özdemir Erdoğan ödüle layık bulundu. 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri, gelecek günlerde düzenlenecek törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sahiplerine verilecek.

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