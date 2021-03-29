Hayat Kuraklık baskısına kar suyu formülü
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​Kuraklık baskısına kar suyu formülü​

Kuraklık baskısına kar suyu formülü

Su kaynaklarında kuraklık baskısı artarken, Tarım ve Orman Bakanlığı iklim değişikliğine karşı çalışma başlattı. Bu kapsamda, kar erimelerinin Fırat Havzası ve akarsularda etkisi tespit edilecek.

Yasemin Asan Yeni Şafak
​Kuraklık baskısına kar suyu formülü​
Fotoğraf: Arşiv

Tarım ve Orman Bakanlığı, İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Projesi başlattı. Proje kapsamında, öncelikle 25 nehir havzasının her birinde iklim değişikliği projeksiyonlarının oluşturulması, yer altı ve yer üstü su seviyelerindeki değişimlerin tespiti, havza özelinde su potansiyeli modelleme çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu çalışmalar sonucunda sektörlere su etkisinin analizi yapılacak.

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  • Bakanlık ayrıca, İklim Değişikliğinin Kar Erimelerine ve Akımlara Etkisi Projesi de başlattı. Bu kapsamda, büyük barajların yer aldığı Fırat Kolu Havzası içinde olan ve akımlarının büyük bölümünü kar yağışı oluşturan Keban Barajı Havzası’nda (Yukarı Fırat Havzası), iklim değişikliğinin kar yükü ve erimelerinin akarsulara etkisi tespit edilecek.

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363 TESİS AÇILACAK

Diğer taraftan, Türkiye’de ilk kez düzenlenecek 1’inci Su Şurası programda, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan 363 adet tesis de Cumhurbaşkanı tarafından vatandaşın hizmetine sunulacak.

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