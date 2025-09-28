Süleyman Talha’nın başarısı, ailesindeki hafızlık ve kıraat geleneğinin bir yansıması oldu. Babası, 2013 yılında Fas’ta düzenlenen uluslararası yarışmada yine Türkiye'yi temsilen birincilik elde etmişti. 14-16 Ocak 2013 tarihleri arasında Fas’ın Casablanca şehrinde düzenlenen dünya finaline 27 ülkeden kurra hafızlar katıldı. Mevlit Kandili dolayısıyla düzenlenen yarışma sonrasında Yaşar Çuhadar’a birincilik ödülünü Fas Kralı VI. Muhammed verdi. Böylece baba oğul, Kur’an-ı Kerim tilavetinde iki farklı dönemde dünya şampiyonluğu unvanını Türkiye’ye kazandırdı.