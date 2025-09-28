Yeni Şafak
Kur’an-ı Kerim tilavetinde Türkiye’nin gururu oldular: Baba oğul dünya birincisi

21:5228/09/2025, Pazar
Uşaklı Yaşar Çuhadar'ın oğlu Süleyman Talha Çuhadar da babası gibi dünya birincisi oldu.
Uşaklı Yaşar Çuhadar'ın oğlu Süleyman Talha Çuhadar da babası gibi dünya birincisi oldu.

2013 yılında Kur’an-ı Kerim’i güzel okumada dünya birincisi olan Uşaklı Yaşar Çuhadar’ın oğlu Süleyman Talha Çuhadar, Hırvatistan’da yapılan 31. Uluslararası Kur’an Okuma Yarışması'nda dünya birincisi oldu.

Süleyman Talha Çuhadar, 27 Eylül 2025 Cumartesi günü Hırvatistan'da düzenlenen Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye'yi temsilen katıldığı 31. Uluslararası Güzel Kur’an-ı Kerim Okuma Yarışması’nda dünya birincisi oldu. Mısır, İran, Irak, Karadağ, Malezya, Hindistan gibi birçok ülkeden yarışmacının katıldığı zorlu yarışmada Çuhadar üstün bir performans sergileyerek birinciliği göğüsledi.
Süleyman Talha’nın başarısı, ailesindeki hafızlık ve kıraat geleneğinin bir yansıması oldu. Babası, 2013 yılında Fas’ta düzenlenen uluslararası yarışmada yine Türkiye'yi temsilen birincilik elde etmişti. 14-16 Ocak 2013 tarihleri arasında Fas’ın Casablanca şehrinde düzenlenen dünya finaline 27 ülkeden kurra hafızlar katıldı. Mevlit Kandili dolayısıyla düzenlenen yarışma sonrasında Yaşar Çuhadar’a birincilik ödülünü Fas Kralı VI. Muhammed verdi. Böylece baba oğul, Kur’an-ı Kerim tilavetinde iki farklı dönemde dünya şampiyonluğu unvanını Türkiye’ye kazandırdı.

İKİ İSİM DE HAFIZ

📌 Baba, şu anda Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Etiyopya Din Hizmetleri Müşaviri olarak görev yapıyor.
📌 Oğul ise İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde hafızlık hocalığı yaparak gençlere Kur’an’ı öğretmeye devam ediyor.

Bu örnek aile, kıraat, hafızlık ve tilavet konularındaki derin birikimleriyle sadece Türkiye’ye değil tüm İslam dünyasına ilham veriyor.


